به همت شهرداری صدرا انجام گرفت؛
بهره برداری از پارک فردوسی با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال در شهر صدرا/ ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حملونقل عمومی صدرا پیوست
پارک فردوسی با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال امروز ۲۵ خرداد به همت شهرداری شهر صدرا به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، همچنین امروز مرحله نخست پروژه خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس میدلباس با تحویل ۶ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان حملونقل عمومی شهر صدرا به بهرهبرداری رسید؛ پروژهای که با اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
فرماندار شیراز در این مراسم با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: امروز شاهد به ثمر نشستن مقاومت ملتی هستیم که میتوان با جرأت گفت عزیزترین و باعزتترین ملت روی کره خاکی است. ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، رهنمودهای اهلبیت(ع) و هدایتهای مقام معظم رهبری، نشان داد در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی میکند.
سید علاءالدین کراماتی ادامه داد: روزگاری بسیاری تصور میکردند ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ ممکن نیست، اما امروز نتیجه صبوری، مقاومت و فهم صحیح از زندگی با عزت را میبینیم و بسیاری از کشورهایی که زمانی ایران را مورد تمسخر قرار میدادند، امروز آرزو دارند همانند ملت ایران باشند.
کراماتی با اشاره به ویژگیهای شهر صدرا اظهار کرد: امروز در منطقهای حضور داریم که بخش زیادی از آن را واحدهای مسکن مهر تشکیل میدهد؛ خانههایی که برای اقشار کمبرخوردار ساخته شده است، اما این شهر به دلیل نوپا بودن، همچنان با مشکلات و کمبودهای متعددی روبهروست و همه ما وظیفه داریم به اندازه توان خود برای زدودن محرومیت از این شهر که آیندهای بسیار مهم و راهبردی دارد، تلاش کنیم.
وی با اشاره به مباحث اخیر پیرامون مدیریت شهری صدرا گفت: اگر اختلاف یا مشکلی وجود دارد، باید در چارچوب قانون حل شود.
فرماندار شیراز با تأکید بر جایگاه شوراهای اسلامی شهر افزود: جامعه ما بر پایه نهادهای مدنی استوار است و شوراها نیز یکی از مهمترین این نهادها هستند. امروز در صدرا موضوع استیضاح شهردار مطرح است و برخی تلاش میکنند افراد را به طرفداری از شورا یا شهردار متهم کنند، اما هر فرد منصفی طرفدار حق خواهد بود.
وی تصریح کرد: شورا حق قانونی خود را دارد و هیچکس نمیتواند این حق را از شورا سلب کند. اگر قرار باشد شورا از حقوق قانونی خود محروم شود، دیگر فلسفه وجودی نهادهای مدنی زیر سؤال خواهد رفت. از سوی دیگر، شهردار نیز حقوق و وظایف مشخصی دارد.
کراماتی با اشاره به عملکرد شهردار صدرا از وی تقدیر کرد و گفت: اگر امروز شاهد اجرای پروژهها و اقدامات مختلف هستیم، علاوه بر توانمندی، درایت و کفایت شهردار، نتیجه حمایت و همراهی مجموعه مدیریت شهری نیز بوده است و همه این موفقیتها در سایه تعامل به دست آمده است.
وی افزود: ای کاش این تعاملات استمرار پیدا میکرد و وحدت و انسجامی که امروز در کشور شکل گرفته، در همه عرصهها حفظ میشد. وفاق که شعار دولت نیز هست، سرمایه ارزشمندی است و هر آنچه ارزشمند باشد، مورد هجمه قرار میگیرد. وحدت میان مسئولان، عنصر اساسی توسعه است و اگر از آن مراقبت نکنیم، بسیاری از داشتههای خود را از دست خواهیم داد.
فرماندار شیراز با بیان اینکه حمایت از اقدامات عمرانی را وظیفه خود میداند، گفت: برای حمایت از شهردار و پروژههای عمرانی به اینجا آمدهام، زیرا آبادانی هر نقطه از ایران، آبادانی کشور است و همه ما پیش از هر چیز ایرانی هستیم.
وی با اشاره به همبستگی مردم در روزهای اخیر اظهار کرد: ملت ایران در این روزها بیش از گذشته مفهوم ملیت را درک کرده است. امروز عشق به پرچم و سرزمین ایران را در میان مردم میبینیم و این سرمایه ارزشمند، نتیجه وحدت و انسجام ملی است.
کراماتی در ادامه تأکید کرد: ضمن آنکه حق شورا را به رسمیت میشناسم و معتقدم اعضای شورا بر اساس سوگندی که یاد کردهاند باید در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند، از شهردار صدرا نیز قدردانی میکنم. حتی در روزهایی که بحث استیضاح مطرح بود، مشاهده کردم که وی برای پیگیری امور شهر، از جمله تأمین خودرو و اجرای پروژهها، در حال انجام مأموریت و تلاش بود.
وی از همه مسئولان خواست از ایجاد اختلاف، سخنچینی و دور کردن دلها از یکدیگر پرهیز کنند و افزود: همه ما باید برای رضای خدا و خدمت به مردم تلاش کنیم. این دوران میگذرد، اما آینده باقی خواهد ماند و باید با نگاه به آینده، اختلافات جزئی را کنار گذاشت.
فرماندار شیراز با اشاره به تحولات سالهای اخیر کشور گفت: تاریخ معاصر نشان داده است که بسیاری از دلها به هم نزدیک شده و برخی فاصلهها نیز از میان رفته است. امروز زمان اختلاف نیست و باید از تجربههای گذشته درس بگیریم.
وی ابراز امیدواری کرد در سایه وحدت، یکدلی و همگرایی، شهر صدرا به جایگاه شایسته خود برسد و افزود: بخش زیادی از ساکنان این شهر از اقشار متوسط و کمبرخوردار هستند و بر همه ما واجب است برای افزایش رضایتمندی آنان با صداقت و اخلاص خدمت کنیم.
پارک فردوسی و فاز نخست توسعه ناوگان حملونقل عمومی به بهرهبرداری رسید
شهردار صدرا نیز از افتتاح پارک فردوسی در شرق این شهر و بهرهبرداری از مرحله نخست توسعه ناوگان حملونقل عمومی خبر داد و گفت: این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه متوازن زیرساختها و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان اجرا شده است.
مجتبی پارسایی اظهار کرد: این بوستان در محدوده شرق صدرا و با هدف خدمترسانی به ساکنان مجتمعهای مسکونی انتهای بلوار فردوسی طراحی و احداث شده و اکنون به عنوان تنها فضای سبز قابل استفاده این منطقه در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
شهردار صدرا با اشاره به توسعه ناوگان حملونقل عمومی افزود: قرارداد خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه میدلباس برای شهر صدرا منعقد شده که در مرحله نخست، ۶ دستگاه از این ناوگان به همراه دو دستگاه خودروی سواری سورن تحویل شده است.
پارسایی اعتبار کل طرح توسعه ناوگان حملونقل عمومی را ۴۶۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، در فاز نخست حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تجهیزات و خودروها تحویل شده است. همچنین با تأمین منابع از محل اوراق مشارکت و سایر اعتبارات پیشبینیشده، انتظار میرود باقیمانده ناوگان نیز طی یک ماه آینده وارد شهر شده و تا پایان تابستان در مدار خدمترسانی قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای عمرانی پیشروی شهرداری صدرا بیان کرد: اجرای بوستان ۶ هکتاری بوستان شهدا از جمله طرحهای مهمی است که عملیات آن در دست اقدام قرار دارد و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
شهردار صدرا با بیان اینکه این شهر تا چند سال گذشته تنها یک بوستان بزرگمقیاس به نام اکوپارک داشت، گفت: به دلیل افزایش جمعیت و نیاز شهروندان به فضاهای عمومی، سه بوستان بزرگمقیاس در نقاط مختلف شهر تعریف شد. بوستان خانواده با مساحت حدود ۱۲ هکتار در سال ۱۴۰۳ افتتاح شد و پارک ملاصدرا نیز در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید. همچنین تلاش میکنیم تا پایان دوره مدیریت شهری، بوستان شهدا نیز برای استفاده ساکنان غرب صدرا آماده شود.
پارسایی درباره توزیع متوازن خدمات شهری اظهار کرد: صدرا به عنوان یک شهر جدید و در حال توسعه، در برخی مناطق رشد جمعیتی بیشتری را تجربه کرده و همین موضوع چالشهایی در حوزه خدمترسانی ایجاد کرده است. با این حال، در تدوین بودجه سال جاری تلاش شده سهم بیشتری از اعتبارات عمرانی به محلات کمبرخوردار اختصاص یابد.
وی افزود: شهرداری صدرا امسال کمترین نسبت هزینههای جاری به کل بودجه را در سالهای اخیر داشته و تنها حدود ۲۵ درصد بودجه به هزینههای جاری اختصاص یافته است. این موضوع امکان تمرکز بیشتر بر پروژههای عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر برخوردار را فراهم کرده است.
۲۰ دستگاه اتوبوس و میدلباس به ناوگان حملونقل صدرا اضافه میشود
رئیس کمیسیون فرهنگی و حملونقل شورای اسلامی شهر صدرا نیز در حاشیه این مراسم از اجرای طرح توسعه ناوگان حملونقل عمومی این شهر خبر داد و گفت: با خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس و میدلباس، خدمات حملونقل عمومی در صدرا توسعه مییابد و حملونقل درونشهری نیز همچنان بهصورت رایگان در اختیار شهروندان خواهد بود.
خداکرم فیروزمند اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از شهرداریهای کشور به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از رکود ساختوساز، تمرکز خود را بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان گذاشتهاند، شهرداری صدرا اقدام بزرگی در حوزه حملونقل عمومی انجام داد.
وی افزود: قرارداد خرید ۲۰ دستگاه ناوگان جدید شامل ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه میدلباس منعقد شده که برای تأمین منابع مالی آن از ظرفیتهای نوین بانکی نیز استفاده شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و حملونقل شورای اسلامی شهر صدرا با بیان اینکه امروز ۶ دستگاه اتوبوس به بهرهبرداری رسید، گفت: چهار دستگاه دیگر نیز کمتر از سه هفته آینده به ناوگان حملونقل عمومی شهر اضافه خواهد شد.
فیروزمند ادامه داد: همچنین شورای اسلامی شهر در جلسه ۲۴ خردادماه، تأمین مالی خرید ۱۰ دستگاه میدلباس از طریق اوراق و تسهیلات بانک شهر را به تصویب رساند و قراردادهای اولیه نیز با شرکتهای طرف قرارداد از جمله شرکت آببرفشان و چند شرکت دیگر در تهران منعقد شده است.
وی افزود: بر اساس توافقهای انجامشده، افزایش ۴۰ درصدی قیمتهای جدید شامل قرارداد شهرداری صدرا نخواهد شد که این موضوع صرفهجویی قابل توجهی برای مدیریت شهری به همراه دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و حملونقل شورای اسلامی شهر صدرا ارزش خرید ناوگان جدید را حدود ۴۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، حدود ۱۶۰ میلیارد تومان به خرید اتوبوسها و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به خرید میدلباسها اختصاص یافته است.
فیروزمند با اشاره به سایر پروژههای در دست اجرا اظهار کرد: در محل احداث پارک فردوسی و در مجاورت ایستگاه آتشنشانی، ایجاد مرکز شمارهگذاری پلیس نیز پیشبینی شده است. همچنین سال گذشته مرکز معاینه فنی شهر صدرا راهاندازی شد و امروز نیز دو دستگاه خودروی سمند به ارزش ۴۰ میلیارد ریال برای تقویت ناوگان پلیس راهور شهر صدرا تحویل شد.
وی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری، خدمترسانی هرچه بهتر به شهروندان است و با توجه به روند رشد جمعیت، پیشبینی میشود جمعیت شهر صدرا در سالهای آینده به حدود ۵۰۰ هزار نفر برسد؛ بنابراین توسعه ناوگان حملونقل عمومی یک ضرورت است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و حملونقل شورای اسلامی شهر صدرا درباره اجرای مترو در این شهر نیز گفت: اگرچه در مطالعات اولیه شهر صدرا مترو پیشبینی نشده بود، اما جلسات متعددی با شرکت عمران صدرا و مسئولان مربوطه برگزار شده و پیشنهاد اجرای مسیر مترو از میدان دکتر ملکحسینی در فاز دو تا میدان امام رضا(ع) و سپس تا ایستگاه گلستان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این مسیر میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای حملونقل شهر را برطرف کند، از مسئولان استانی خواست در اجرای این پروژه مدیریت شهری صدرا را همراهی کنند.
فیروزمند همچنین با تأکید بر تداوم رایگان بودن حملونقل عمومی درونشهری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی بسیاری از ساکنان شهر، بهویژه خانوارهای ساکن در مسکن مهر، همچنان خدمات حملونقل عمومی درونشهری بهصورت رایگان ارائه میشود و این موضوع با استقبال شهروندان همراه بوده است.
وی در پایان با اشاره به توسعه محور مواصلاتی شیراز ـ صدرا اظهار کرد: در بزرگراه آیتالله خامنهای، که عملیات اجرایی آن در حال انجام است، خط ویژه اتوبوس تندرو (BRT) نیز پیشبینی شده و با تکمیل این مسیر، بخش مهمی از نیازهای حملونقل میان شیراز و صدرا تأمین خواهد شد.