به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه رستم‌پور در نشست گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در خرم‌آباد با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها افزود: توسعه بخش شیلات تنها به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و مهم‌تر از آن، استفاده موثر از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری است.

وی به سهم بالای بخش خصوصی و اهمیت تقویت این بخش در صنعت شیلات کشور اشاره کرد و افزود: حدود ۹۹ درصد فعالیت‌های این بخش توسط سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌شود و تجربه نشان داده ورود فعالان اقتصادی به صنعت شیلات، نقش موثری در افزایش تولید و بهره‌وری داشته است.

رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در برخی مناطق با بهره‌گیری از فناوری و نوآوری، میزان تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است تصریح کرد: وظیفه دولت فراهم کردن بسترها و تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش است.

رستم‌پور گفت: جهاد سازندگی در خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و نماد مشارکت مردمی در توسعه روستاها و بخش کشاورزی بود که امروز نیز تداوم همان روحیه جهادی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر این بخش باشد.

وی درباره قیمت آبزیان نیز گفت: قیمت ماهی در مقایسه با سایر منابع پروتئینی افزایش قابل توجهی نداشته است و همچنان یکی از گزینه‌های مناسب برای تامین پروتئین خانوارها به شمار می‌رود.

رئیس سازمان شیلات ایران همچنین ظرفیت‌های لرستان در ایجاد اشتغال روستایی را قابل توجه دانست و گفت: توسعه فعالیت‌های شیلاتی می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی را فراهم کند و نهادهای حمایتی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

رستم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آبزی‌پروری در لرستان گفت: این استان با وجودعدم دسترسی به دریا، در تولید آبزیان و جذب سرمایه‌گذاری از برخی استان‌های ساحلی کشور پیشی گرفته و به الگویی موفق در توسعه شیلات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: عملکرد لرستان در جذب سرمایه‌گذاری از برخی استان‌های ساحلی فراتر بوده که این موفقیت حاصل همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه شیلات و جهاد کشاورزی استان است.

رئیس سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: توجه به معیشت مردم و رونق کسب‌وکارهای محلی باید در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد تا دستاوردهای اقتصادی به شکل ملموس در زندگی مردم نمایان شود.

انتهای پیام/