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رئیس سازمان شیلات ایران:

توسعه نمایشگاه‌ها و برنامه‌های ترویجی نقش مهمی در ارتقای سرانه مصرف ماهی در کشور دارد

توسعه نمایشگاه‌ها و برنامه‌های ترویجی نقش مهمی در ارتقای سرانه مصرف ماهی در کشور دارد
کد خبر : 1799236
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رئیس سازمان شیلات ایران با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف آبزیان گفت: توسعه نمایشگاه‌های تخصصی و برنامه‌های ترویجی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سرانه مصرف ماهی در کشور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه رستم‌پور در نشست گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در خرم‌آباد با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها افزود: توسعه بخش شیلات تنها به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و مهم‌تر از آن، استفاده موثر از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری است. 

وی به سهم بالای بخش خصوصی و اهمیت تقویت این بخش در صنعت شیلات کشور اشاره کرد و افزود: حدود ۹۹ درصد فعالیت‌های این بخش توسط سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌شود و تجربه نشان داده ورود فعالان اقتصادی به صنعت شیلات، نقش موثری در افزایش تولید و بهره‌وری داشته است. 

رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در برخی مناطق با بهره‌گیری از فناوری و نوآوری، میزان تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است تصریح کرد: وظیفه دولت فراهم کردن بسترها و تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش است. 

رستم‌پور گفت: جهاد سازندگی در خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و نماد مشارکت مردمی در توسعه روستاها و بخش کشاورزی بود که امروز نیز تداوم همان روحیه جهادی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر این بخش باشد. 

وی درباره قیمت آبزیان نیز گفت: قیمت ماهی در مقایسه با سایر منابع پروتئینی افزایش قابل توجهی نداشته است و همچنان یکی از گزینه‌های مناسب برای تامین پروتئین خانوارها به شمار می‌رود. 

رئیس سازمان شیلات ایران همچنین ظرفیت‌های لرستان در ایجاد اشتغال روستایی را قابل توجه دانست و گفت: توسعه فعالیت‌های شیلاتی می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی را فراهم کند و نهادهای حمایتی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. 

رستم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آبزی‌پروری در لرستان گفت: این استان با وجودعدم دسترسی به دریا، در تولید آبزیان و جذب سرمایه‌گذاری از برخی استان‌های ساحلی کشور پیشی گرفته و به الگویی موفق در توسعه شیلات تبدیل شده است. 

وی ادامه داد: عملکرد لرستان در جذب سرمایه‌گذاری از برخی استان‌های ساحلی فراتر بوده که این موفقیت حاصل همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه شیلات و جهاد کشاورزی استان است. 

رئیس سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: توجه به معیشت مردم و رونق کسب‌وکارهای محلی باید در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد تا دستاوردهای اقتصادی به شکل ملموس در زندگی مردم نمایان شود.

 

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