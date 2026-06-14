قاتل پدر ۸۱ ساله در مراغه به دام افتاد
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه اعلام کرد: قاتل فراری که پدر ۸۱ ساله خود را به قتل رسانده بود، در کمتر از ۴۸ ساعت توسط پلیس مراغه دستگیر شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از محلات مراغه در هفته گذشته، عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد اعزام می شوند و در بررسی صحنه جرم مشخص می شود که پسر ۳۵ ساله خانواده بر اثر مشاجره و درگیری، پدر ۸۱ ساله خود را با آلت قتاله مجروح کرده و متواری شده که پس از انتقال پدر به بیمارستان در اثر شدت جراحات فوت می کند.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیم های ویژه ای از کاراگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری قاتل، تشکیل شد و با تلاش های صورت گرفته و بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت به دام افتاد.
فارسی علت قتل را مشکلات خانوادگی و اعتیاد قاتل عنوان و اظهار کرد: معضل اعتیاد و همچنین ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاها" جبران ناپذیر هستند.