قاتل پدر ۸۱ ساله در مراغه به دام افتاد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از محلات مراغه در هفته گذشته، عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد اعزام می شوند و در بررسی صحنه جرم مشخص می شود که پسر ۳۵ ساله خانواده بر اثر مشاجره و درگیری، پدر ۸۱ ساله خود را با آلت قتاله مجروح کرده و متواری شده که پس از انتقال پدر به بیمارستان در اثر شدت جراحات فوت می کند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیم های ویژه ای از کاراگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری قاتل، تشکیل شد و با تلاش های صورت گرفته و بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت به دام افتاد.

فارسی علت قتل را مشکلات خانوادگی و اعتیاد قاتل عنوان و اظهار کرد: معضل اعتیاد و همچنین ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاها" جبران ناپذیر هستند.

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