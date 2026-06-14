مهار حریق تانکر گازوئیل در کارگاه ذوب قوطی آلومینیوم جاده فراهان

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل آقایی افزود: گزارشی مبنی بر حریق یک تانکر گازوئیل در کارگاه ذوب قوطی آلومینیوم واقع در جاده فراهان به سامانه 125 آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 4 به محل حادثه اعزام شدند.

وی به تشریح صحنه آتش‌سوزی پرداخته و ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل با حریق یک تانکر گازوئیل در محوطه کارگاه مواجه شدند که به دلیل وجود مواد قابل اشتعال، احتمال گسترش آتش به بخش‌های دیگر مجموعه وجود داشت.

فرمانده شیفت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: نیروهای عملیاتی با اجرای اقدامات تخصصی اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به تجهیزات و تأسیسات مجاور، موفق به مهار و خاموش کردن کامل حریق شدند.

آقایی به دیگر اقدامات امدادی و ایمنی انجام شده در این حادثه آتش‌سوزی اشاره کرده و در این رابطه تصریح کرد: آتش‌نشانان اعزام شده به محل آتش‌سوزی، پس از انجام عملیات اطفاء حریق و لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل، به ایستگاه بازگشتند.

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