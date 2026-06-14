دستگیری قاچاقچی اشیاء عتیقه در شهرستان ابهر / 145 قطعه اشیاء عتیقه کشف شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی افزود: در پی دریافت اطلاعات موثق از منابع خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیای تاریخی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ابهر قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مستقر در ایست و بازرسی با شناسایی خودروی سواری پژو 405 مورد نظر، آن را متوقف و پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی دقیق از آن، تعداد 45 قطعه سنگ و اشیای تاریخی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در شهرستان زنجان اظهار داشت: اشیاء تاریخی کشف شده جهت تعیین قدمت و شناسایی سایر جزئیات آن به اداره میراث فرهنگی تحویل و متهم با تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ کارآگاه نوروزی تصریح کرد: با تاکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق اشیاء تاریخی و صیانت از میراث فرهنگی کشور، از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

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