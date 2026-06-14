علت مشاهده دود در شمال اصفهان مشخص شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: وقوع حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی موکت واقع در منطقه صنعتی دولت آباد در محور حبیب آباد به اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله تیم های آتش نشانی به محل اعزام شدند و در حال اطفا هستند.

شیشه فروش گفت: دود مشاهده شده در سمت شمال اصفهان ناشی از این حادثه است.

مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نیز با بیان اینکه حریق کارخانه موکت در جاده حبیب‌آباد تحت کنترل است، بیان داشت: در پی وقوع حریق در یکی از کارخانه‌های تولید موکت واقع در جاده حبیب‌آباد، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان با استقرار کامل تجهیزات و اجرای عملیات اطفای حریق، موفق به کنترل و مهار آتش شده‌اند و عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد.

دهقانی تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی اصفهان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید می‌کند که هیچ‌گونه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و از شهروندان درخواست می‌شود از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

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