علت مشاهده دود در شمال اصفهان مشخص شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره مشاهده دود در منطقه شرق اصفهان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: وقوع حریق در انبار ضایعات یک واحد تولیدی موکت واقع در منطقه صنعتی دولت آباد در محور حبیب آباد به اصفهان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله تیم های آتش نشانی به محل اعزام شدند و در حال اطفا هستند.
شیشه فروش گفت: دود مشاهده شده در سمت شمال اصفهان ناشی از این حادثه است.
مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نیز با بیان اینکه حریق کارخانه موکت در جاده حبیبآباد تحت کنترل است، بیان داشت: در پی وقوع حریق در یکی از کارخانههای تولید موکت واقع در جاده حبیبآباد، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان با استقرار کامل تجهیزات و اجرای عملیات اطفای حریق، موفق به کنترل و مهار آتش شدهاند و عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل همچنان ادامه دارد.
دهقانی تصریح کرد: سازمان آتشنشانی اصفهان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید میکند که هیچگونه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و از شهروندان درخواست میشود از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.