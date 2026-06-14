وضعیت نارنجی آلودگی هوا در چهار شهر خوزستان
محیطزیست خوزستان از قرار گرفتن هوای چهار شهر تستان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۰۶، گتوند ۱۲۱، شوشتر ۱۱۰ و هندیجان ۱۰۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
همچنین هوای اهواز، کارون، مسجدسلیمان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز و بهبهان در شرایط «قابل قبول» و «زرد» بوده و هوای آغاجاری در وضعیت «پاک» و «سبز» نبوده است.