خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت نارنجی آلودگی هوا در چهار شهر خوزستان

وضعیت نارنجی آلودگی هوا در چهار شهر خوزستان
کد خبر : 1798906
لینک کوتاه کپی شد.

محیط‌زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای چهار شهر تستان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه‌ شوش ۱۰۶، گتوند ۱۲۱، شوشتر ۱۱۰ و هندیجان ۱۰۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

همچنین هوای اهواز، کارون، مسجدسلیمان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز و بهبهان در شرایط «قابل قبول» و «زرد» بوده و هوای آغاجاری در وضعیت «پاک» و «سبز» نبوده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی