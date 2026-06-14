مدیرکل راهآهن شمال ۲:
حملونقل ترکیبی آستارا ـ رشت ـ بندرعباس هرچه سریعتر عملیاتی شود
مدیرکل راهآهن شمال ۲ با اشاره به ظرفیتهای موجود در کریدور شمال ـ جنوب، بر ضرورت آغاز هرچه سریعتر حملونقل ترکیبی در مسیر آستارا ـ رشت ـ بندرعباس تأکید کرد و گفت: نباید منتظر تکمیل ۱۶۲ کیلومتر خط ریلی رشت ـ آستارا بمانیم، بلکه میتوان با استفاده از ترکیب جاده و ریل، ترانزیت کالا به ویژه میان روسیه و هند را از هماکنون توسعه داد.
به گزارش ایلنا از رشت، رحمت رحمتنژاد، مدیرکل راهآهن شمال ۲، در نشست بررسی ظرفیتهای حملونقل و تجارت استان گیلان، با قدردانی از اتاق بازرگانی گیلان برای فراهمکردن فرصت معرفی توانمندیهای بخش ریلی، اظهار کرد: راهآهن به عنوان یکی از چهار شیوه اصلی حملونقل فعال در گیلان، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تجارت و ترانزیت کالا در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه ادارهکل راهآهن شمال ۲ از سال ۱۳۹۷ با مرکزیت رشت فعالیت خود را آغاز کرده و استانهای گیلان و قزوین را پوشش میدهد، افزود: در حوزه کریدور شمال ـ جنوب، دو نقطه مهم بندر کاسپین و آستارا از اهمیت ویژهای برخوردارند.
رحمتنژاد با اشاره به تجربه موفق ترانزیت یک محموله کاغذ از فنلاند در سال ۱۴۰۱ گفت: این محموله از طریق روسیه و جمهوری آذربایجان به مرز آستارا رسید، سپس به صورت جادهای به رشت منتقل شد و از آنجا با استفاده از شبکه ریلی کشور، مسافت یکهزار و ۷۳۵ کیلومتری تا بندرعباس را طی کرد و در نهایت به کشور هند ارسال شد.
وی ادامه داد: این تجربه نشان داد که حتی پیش از تکمیل خط ریلی رشت ـ آستارا نیز میتوان از ظرفیت حملونقل ترکیبی استفاده کرد و نباید منتظر احداث ۱۶۲ کیلومتر باقیمانده این مسیر ماند.
مدیرکل راهآهن شمال ۲ با تأکید بر اینکه راهآهن و جاده رقیب یکدیگر نیستند، تصریح کرد: «ما با جاده رفاقت داریم.» در بسیاری از مسیرها، حملونقل ترکیبی بهترین و اقتصادیترین گزینه است و بخشی از بار باید با کامیون و تریلی تا مراکز بارگیری ریلی منتقل شود.
وی پیشنهاد کرد با همکاری فعالان اقتصادی و طرفهای روسی، پروژه حملونقل ترکیبی آستارا ـ رشت ـ بندرعباس هرچه سریعتر عملیاتی شود و افزود: این مسیر میتواند به شکل دوسر بار فعالیت کند؛ به گونهای که کانتینرها پس از انتقال کالا به هند، در مسیر بازگشت نیز با بار به کشور بازگردند.
رحمتنژاد با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای مورد نیاز در استان گیلان اظهار کرد: شرکتهای تخصصی حملونقل ترکیبی مستقر در پایانه ریلی آستارا، با در اختیار داشتن ناوگان تریلی و واگنهای حمل کانتینر، آمادگی لازم برای اجرای این طرح را دارند.
وی از اعمال تعرفههای رقابتی توسط راهآهن خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش هزینههای حملونقل و مقرونبهصرفه شدن جابهجایی کالا برای صاحبان بار انجام شده است.
مدیرکل راهآهن شمال ۲ همچنین به ایجاد زیرساختهای جدید در ایستگاه راهآهن رشت اشاره کرد و افزود: سکوی بارگیری و تخلیهای به طول ۱۵۰ متر و عرض ۱۵ متر در این ایستگاه احداث شده که امکان فعالیت شبانهروزی را فراهم کرده است. همچنین تجهیزات توزین استاتیک و دینامیک برای بارهای جامد و مایع در این مجموعه نصب شده است.
رحمتنژاد با تأکید بر اینکه حملونقل ریلی تعطیلیناپذیر است، خاطرنشان کرد: شبکه ریلی بدون تأثیرپذیری از تعطیلات، شرایط جوی و مناسبتهای مختلف، به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات است و میتواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت بنادر و پایانههای شمال کشور ایفا کند.