تخریب و بازگشت ۳ ساختمان غیرمجاز در باغات قصردشت شیراز

به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت گفت: مدیریت شهری با همکاری امور اراضی و جهاد کشاورزی شهرستان با جدیت و بدون اغماض از باغات قصردشت به‌عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی شیراز حفاظت می‌کند.

وی اظهار کرد: سحرگاه روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، در ادامه اقدامات مستمر شهرداری و جهاد کشاورزی برای حفاظت از باغات قصردشت و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سه دستگاه ساختمان احداث‌شده در سه قطعه باغ‌شهری واقع در محدوده بلوار شهید کسایی با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی مراجع قضایی به حالت اولیه بازگردانده شد.

خوشبخت با اشاره به اهمیت باغات قصردشت در حفظ تعادل اکولوژیکی شهر شیراز افزود: باغات قصردشت نه تنها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شیراز محسوب می‌شوند، بلکه نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، حفظ تنوع زیستی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند؛ از این‌رو حفاظت از این پهنه ارزشمند طبیعی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تغییر کاربری و اقداماتی که منجر به تخریب باغات و کاهش سرانه فضای سبز شود، مغایر با قوانین و ضوابط مصوب است و شهرداری شیراز با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان را در دستور کار دارد.

خوشبخت ادامه داد: اجرای این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری در جلوگیری از تعرض به باغات قصردشت و صیانت از حقوق عمومی شهروندان است. در این راستا گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر وضعیت باغات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی شهروندان در گزارش تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ارزشمند داشته باشد. حفاظت از باغات قصردشت یک مسئولیت همگانی است و نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و شهروندان است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: شهرداری شیراز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، روند پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغات را با جدیت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد منافع عمومی و میراث طبیعی شهر تحت تأثیر اقدامات سودجویانه قرار گیرد.

بنابراین گزارش، این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری در صیانت از باغات قصردشت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است؛ روندی که با تداوم نظارت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان، در راستای حفظ میراث سبز شیراز ادامه خواهد داشت.

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