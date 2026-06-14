فرسایش ۲۵ تنی خاک در لرستان/پوشش بیش یک میلیون هکتار جنگل در استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، شیرزاد نجفی روز یکشنبه بیست و چهارم خرداد ماه در شورای معاونین جهاد کشاورزی اظهار کرد: استان لرستان با وسعتی معادل دو میلیون و ۸۸۴ هزار هکتار، دارای یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار جنگل است که ۴۳ درصد مساحت استان را شامل می‌شود؛ این در حالی است که میانگین پوشش جنگلی در کشور تنها ۷ درصد بوده و لرستان از این حیث رتبه اول در ناحیه زاگرس و رتبه دوم کشور را پس از استان فارس به خود اختصاص داده است.

وی افزود: علاوه بر جنگل‌ها، یک میلیون و ۴۸ هزار هکتار مرتع، ۶۱۸ هزار هکتار زراعت و ۲۱۹۴ پلاک سبز در استان وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به جایگاه ممتاز آبی این استان تصریح کرد: لرستان سومین استان پرآب کشور محسوب می‌شود و سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب روان‌آب در آن تولید می‌شود که بخش عمده‌ای از آب سدهای دز و کرخه را تأمین می‌کند.

نجفی با بیان اینکه از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی استان، برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مطالعات تفصیلی آبخیزداری انجام شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در ۹۰۰ هزار هکتار از سطح استان اجرا شده است، اما با وجود این اقدامات، استان لرستان به دلیل توپوگرافی کوهستانی، شیب بالا و بارش‌های رگباری، با معضل فرسایش خاک مواجه است؛ به طوری که میانگین فرسایش خاک در کشور ۱۶ تن در هکتار است، اما این رقم در لرستان به بالای ۲۵ تن در هکتار می‌رسد.

نجفی به وضعیت قنوات و مراتع استان اشاره کرد و گفت: ۱۷۶۰ رشته قنات در لرستان وجود دارد که در سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰ رشته از آن‌ها خشک شده بودند، اما با اقدامات انجام‌شده، اغلب این قنوات به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی افزود: از یک میلیون هکتار مرتع استان، ۶۵۰ هزار هکتار دارای طرح مرتعداری و مجری مشخص است و ۱۹ هزار فقره پروانه چرا برای ۲۹ هزار نفر از خانوارهای عشایری صادر شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۰ پارک جنگلی به وسعت ۶ هزار هکتار، ۸ نهالستان با تولید سالانه سه و نیم میلیون اصله نهال بومی، ۳۵۸ گونه جانوری و ۱۷۰۰ گونه گیاهی در استان وجود دارد که کتاب فلور لرستان نیز در حال چاپ است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به پیشرفت‌های شاخص در حوزه کاداستر اراضی ملی اظهار کرد: استان لرستان جزو نخستین استان‌هایی است که ۱۰۰ درصد اراضی ملی را کاداستر کرده و اطلاعات ۲۸۴ هزار هکتار از پلاک‌ها در سامانه سادا بارگذاری شده است.

وی همچنین گفت: ۹۷ درصد از تداخلات اراضی حل و فصل شده و ۶۳ هزار هکتار از اراضی ملی به کشاورزان بازگردانده شده است و در حوزه پنجره واحد زمین نیز از سال ۱۴۰۲ تاکنون، به ۳۷ هزار پرونده استعلام پاسخ داده شده که بر این اساس رتبه دوم کشور را داریم.

نجفی به مهم‌ترین چالش‌ها و درخواست‌های استان اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل ما کمبود شدید نیروی انسانی است؛ به طوری که از ۳۵۰ پست سازمانی مصوب، تنها ۲۶۰ نیروی رسمی داریم و ۹۰ نفر از نیروهای شرکتی استان نیز متأسفانه چهار ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند و این وضعیت بحرانی، توان مقابله با حوادثی همچون حریق را به شدت کاهش داده است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و گفت: از مهرماه امسال که سال چهارم این طرح محسوب می‌شود، سالانه هفت و نیم میلیون اصله نهال در نهالستان‌های استان با مشارکت مردم و خیرین تولید و کشت می‌شود.

نجفی با بیان اینکه هر درخت بالغ سالانه ۳۰۰ لیتر آب را وارد چرخه طبیعت می‌کند، تأکید کرد: اگر بتوانیم این طرح را توسعه دهیم، عملاً کارخانه‌های طبیعی آب در سراسر کشور فعال خواهند شد، اما متأسفانه اعتبارات آبخیزداری لرستان بسیار ناچیز است و با وجود اینکه استان از چند محل باید اعتبار بگیرد، عملاً تنها از یک محل منابع دریافت می‌کند که جوابگوی نیاز نیست و انتظار داریم با پیگیری‌های مسئولان، این مشکل نیز مرتفع شود.

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