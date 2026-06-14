مثلث طلایی گردشگری، ظرفیتی برای رونق اقتصاد شهری است

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در نشست هم‌اندیشی مدیریت شهری شیراز با شهرداران استان یزد با اشاره به روند خودکفایی شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۲ اظهار کرد: از زمان واگذاری مسئولیت تأمین منابع مالی به شهرداری‌ها، این نهادها به یکی از مهم‌ترین ارکان ارائه خدمات عمومی در کنار دولت تبدیل شده‌اند و نقش مؤثری در توسعه و اداره شهرها ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، افزود: شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان پارلمان‌های محلی، باید نقش پررنگ‌تری در قانون‌گذاری حوزه مدیریت شهری داشته باشند تا امکان تصمیم‌گیری مؤثرتر برای اداره شهرها فراهم شود.

شهردار شیراز، تحقق مدیریت واحد و یکپارچه شهری را یکی از نیازهای اساسی کلان‌شهرها دانست و گفت: اجرای قانون درآمدهای پایدار، هرچند کامل نیست، اما گامی رو به جلو محسوب می‌شود و اجرای صحیح آن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات مدیریت شهری را برطرف کند.

اسدی یکی از مهم‌ترین موانع اجرای پروژه‌های عمرانی را جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی عنوان کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه‌هایی مانند برق، آب و فاضلاب، گاز، مخابرات و فیبر نوری، زمان اجرای پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تحقق مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در سطح شیراز اظهار داشت: پروژه زیرگذر یک کیلومتری در مجاورت محل برگزاری این نشست، از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است که بخش قابل توجهی از زمان اجرای آن صرف جابه‌جایی شبکه برق شده است. همچنین تملک اراضی و جلب رضایت شهروندان از دیگر مراحل مهم اجرای چنین پروژه‌هایی به شمار می‌رود.

شهردار شیراز با بیان اینکه شهرداری نهادی «درآمد ـ هزینه» است، ادامه داد: پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان، پاکبانان، آتش‌نشانان، سبزبانان و مطالبات پیمانکاران، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت شهری است و تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه درآمدهاست.

وی با اشاره به روحیه همدلی و کار تیمی در مجموعه شهرداری شیراز گفت: با وجود حجم بالای فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها، خدمت در شهرداری فرصتی ارزشمند برای خدمت‌رسانی به مردم است و نتایج پروژه‌های در دست اجرا در آینده نزدیک بیش از پیش برای شهروندان ملموس خواهد شد.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه همکاری‌های گردشگری میان استان‌های فارس، یزد و اصفهان تأکید کرد و گفت: شکل‌گیری «مثلث طلایی گردشگری» میان این سه استان، می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری، زمینه‌ساز رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه باشد.

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