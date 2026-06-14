مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛
رشد ۱۶ درصدی اصناف و کسب رتبههای برتر کشور برای صمت فارس
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تشریح عملکرد این ادارهکل در دولت چهاردهم، از انجام بیش از ۱۰۳ هزار بازرسی، رشد حدود ۱۶ درصدی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، کاهش چشمگیر واحدهای فاقد مجوز و کسب چندین رتبه برتر کشوری خبر داد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به عملکرد ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بازه مهرماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای دولت چهاردهم و تحقق برنامههای توسعه اقتصادی استان، اقدامات گستردهای در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، توسعه اصناف، بهبود فضای کسبوکار و حمایت از تولید انجام شده که نتایج آن در شاخصهای مختلف اقتصادی و اجرایی استان قابل مشاهده است.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۷ هزار و ۱۲۶ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی استان انجام شد که به تشکیل ۱۱ هزار و ۵۹۷ پرونده تخلف انجامید. همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۶ هزار و ۲۷ فقره بازرسی صورت گرفت و ۱۲ هزار و ۳۷۳ پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس اجرای طرحهای نظارتی ویژه بازار، کنترل و پایش کالاهای اساسی، مقابله با قاچاق کالا، نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا و توسعه نظارتهای میدانی و هوشمند را از مهمترین اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: استمرار این برنامهها نقش مؤثری در افزایش شفافیت بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان داشته است.
مجرب در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه اصناف اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر در استان از ۱۶۲ هزار و ۸۲۷ واحد به ۱۸۸ هزار و ۱۵۷ واحد افزایش یافته که نشاندهنده رشد حدود ۱۶ درصدی فعالیتهای رسمی صنفی در فارس است.
وی افزود: در این مدت بیش از ۷۵ هزار پروانه کسب صادر شده و در نتیجه اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقد مجوز، تعداد این واحدها از ۳۴ هزار به ۲۱ هزار واحد کاهش یافته که گامی مهم در جهت ساماندهی فعالیتهای صنفی، افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به افتخارات ملی این ادارهکل گفت: کسب رتبه نخست کشور در حوزه صنعت در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، رتبه برتر جذب منابع بند «الف» تبصره ۱۸، رتبه نخست در شاخصهای کلان بازرسی و رتبه برتر کشور در بازرسی انبارها و مراکز نگهداری کالا از مهمترین موفقیتهای صمت فارس در دولت چهاردهم بوده است.
وی همچنین معرفی نقشه راه زنجیرههای ارزش استان فارس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان الگوی ملی را یکی دیگر از دستاوردهای مهم استان دانست و افزود: این موفقیت بیانگر ظرفیت بالای کارشناسی، برنامهریزی و سیاستگذاری توسعهای در فارس است.
مجرب در ادامه به مهمترین اقدامات راهبردی این ادارهکل اشاره کرد و گفت: تدوین سند راهبرد توسعه استان به تفکیک ۳۸ شهرستان، تهیه نقشه راه زنجیرههای ارزش مزیتدار، تعریف ۲۴ فرصت سرمایهگذاری در قالب مجوزهای بینام، تشکیل اتاقهای فکر تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و هوشمندسازی خدمات اداری مبتنی بر فناوریهای نوین از مهمترین برنامههای اجرا شده در این دوره بوده است.
وی توسعه همکاری صنعت و دانشگاه، اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی کاربردی و استقرار سامانههای انرژی خورشیدی در ساختمان اداری را از دیگر اقدامات اثرگذار ادارهکل صمت فارس عنوان کرد و افزود: این برنامهها با هدف ارتقای بهرهوری، توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصادی دولت چهاردهم دنبال شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم، زمینه ارتقای جایگاه فارس در حوزه صنعت، معدن، تجارت، تنظیم بازار و سرمایهگذاری را فراهم کرده و بستر مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان به وجود آورده است.