در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
ایجاد بیش از ۱۰ خانه فرهنگ کار در واحدهای اقتصادی بالای ۵۰ نفر لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از ایجاد بیش از ۱۰ خانه فرهنگ کار در سطح واحدهای اقتصادی و تولیدی بالای ۵۰ نفر نیروی کار خبر داد و گفت: این مراکز با هدف نهادینهسازی فرهنگ کار و تلاش، افزایش بهرهوری و ارتقای اجتماعی در محیط کار راهاندازی شدهاند.
احمد توصیفیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه ایجاد شبکهای یکپارچه از نهادهای مرتبط با فرهنگ کار موجب وحدت رویه و گفتمانسازی فرهنگ کار در جامعه هدف میگردد، اظهار داشت: فرهنگ کار سرمایهای است که با هیچ بودجهای قابل جایگزینی نیست و هر گام در جهت ترویج فرهنگ کار، به معنی افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید و خلق فرصتهای شغلی جدید است.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: خانههای فرهنگ کار پل ارتباطی قوی و دو سویه میان ادارات اجرایی استانها و کارخانجات هستند که با آسیبشناسی و پایش مدوام مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ کار، بسترسازی آموزشی و ترویج برنامههای مربوط به آن در بنگاههای اقتصادی فعالیت میکنند.
توصیفیان با اشاره به تجربههای موفق محلی افزود: نمونههایی از کسبوکارهای کوچک و متوسط که با تکیه بر پشتکار و نوآوری رشد کردهاند، نشان میدهد کارآفرینی بومی میتواند موتور محرک اقتصاد استان باشد.
او گفت: ما باید فضایی بسازیم که جوانان با اعتماد به نفس و ابزارهای لازم، ایدههای خود را به کسبوکار تبدیل کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان برنامههای ادارهکل را در سه محور اصلی تشریح کرد: آموزش مهارتهای فنی و کارآفرینی، تسهیل دسترسی به منابع و شبکههای حمایتی، و فرهنگسازی عمومی درباره جایگاه و ارزش کار.
او افزود که پروژههای توانمندسازی نیروی کار و دورههای مهارتی برای ورود به بازار کار و توسعه مشاغل خانگی به زودی در سطح استان با همکاری سازمان فنی و حرفهای گسترش مییابد.
وی گفت: یکی از برنامههای مهم و اولویتدار این اداره کل در سال جاری، گسترش کمی و کیفی خانههای فرهنگ کار در واحدهای اقتصادی استان بوده و خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده و همکاری کارفرمایان و تشکلهای کارگری، بالغ بر ۱۰ خانه فرهنگ کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی دارای بیش از ۵۰ نیروی کار ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: ایجاد بستر لازم در جهت ارتقای مؤلفههای فرهنگ کار، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و بهرهوری از مهمترین مأموریتهای خانههای فرهنگ کار در واحدهای اقتصادی استان است که با همکاری کارفرمایان و تشکلهای کارگری در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: تقویت روحیه کار جمعی، آموزش مهارتهای نرم، ترویج اخلاق حرفهای، تحکیم روابط کارگر و کارفرما، پاسداشت جایگاه کارگر و کرامت انسانی نیروی کار، برگزاری نشستهای فرهنگی و معرفتی، و انعکاس مطالبات و دغدغههای کارگران از طریق خانههای فرهنگ کار، از جمله محورهای اصلی فعالیت این خانهها در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی استان خواهد بود.
توصیفیان همچنین از آمادگی این دستگاه برای ایجاد همکاریهای نوآورانه با بخش خصوصی و نهادهای آموزشی خبر داد و گفت: اگر همه بازیگران محلی دست به دست هم دهند، میتوانیم کاری کنیم که تولید در لرستان نه فقط بقا یابد، بلکه رونق بگیرد.