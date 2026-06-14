ایجاد بیش از ۱۰ خانه فرهنگ کار در واحدهای اقتصادی بالای ۵۰ نفر لرستان

احمد توصیفیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از نهادهای مرتبط با فرهنگ کار موجب وحدت رویه و گفتمان‌سازی فرهنگ کار در جامعه هدف می‌گردد، اظهار داشت: فرهنگ کار سرمایه‌ای است که با هیچ بودجه‌ای قابل جایگزینی نیست و هر گام در جهت ترویج فرهنگ کار، به معنی افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و خلق فرصت‌های شغلی جدید است.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: خانه‌های فرهنگ کار پل ارتباطی قوی و دو سویه میان ادارات اجرایی استان‌ها و کارخانجات هستند که با آسیب‌شناسی و پایش مدوام مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ کار، بسترسازی آموزشی و ترویج برنامه‌های مربوط به آن در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند.

توصیفیان با اشاره به تجربه‌های موفق محلی افزود: نمونه‌هایی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با تکیه بر پشتکار و نوآوری رشد کرده‌اند، نشان می‌دهد کارآفرینی بومی می‌تواند موتور محرک اقتصاد استان باشد.

او گفت: ما باید فضایی بسازیم که جوانان با اعتماد به نفس و ابزارهای لازم، ایده‌های خود را به کسب‌وکار تبدیل کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان برنامه‌های اداره‌کل را در سه محور اصلی تشریح کرد: آموزش مهارت‌های فنی و کارآفرینی، تسهیل دسترسی به منابع و شبکه‌های حمایتی، و فرهنگ‌سازی عمومی درباره جایگاه و ارزش کار.

او افزود که پروژه‌های توانمندسازی نیروی کار و دوره‌های مهارتی برای ورود به بازار کار و توسعه مشاغل خانگی به زودی در سطح استان با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای گسترش می‌یابد.

وی گفت: یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار این اداره کل در سال جاری، گسترش کمی و کیفی خانه‌های فرهنگ کار در واحدهای اقتصادی استان بوده و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، بالغ بر ۱۰ خانه فرهنگ کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی دارای بیش از ۵۰ نیروی کار ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: ایجاد بستر لازم در جهت ارتقای مؤلفه‌های فرهنگ کار، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و بهره‌وری از مهم‌ترین مأموریت‌های خانه‌های فرهنگ کار در واحدهای اقتصادی استان است که با همکاری کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: تقویت روحیه کار جمعی، آموزش مهارت‌های نرم، ترویج اخلاق حرفه‌ای، تحکیم روابط کارگر و کارفرما، پاسداشت جایگاه کارگر و کرامت انسانی نیروی کار، برگزاری نشست‌های فرهنگی و معرفتی، و انعکاس مطالبات و دغدغه‌های کارگران از طریق خانه‌های فرهنگ کار، از جمله محورهای اصلی فعالیت این خانه‌ها در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی استان خواهد بود.

توصیفیان همچنین از آمادگی این دستگاه برای ایجاد همکاری‌های نوآورانه با بخش خصوصی و نهادهای آموزشی خبر داد و گفت: اگر همه بازیگران محلی دست به دست هم دهند، می‌توانیم کاری کنیم که تولید در لرستان نه فقط بقا یابد، بلکه رونق بگیرد.

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