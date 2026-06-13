به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، اسماعیل بقایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همدان با بیان اینکه برای شرکت در مراسم گرامیداشت شهید «علی شادمانی» به استان همدان سفر کردم، اظهار کرد: هیچ سفری برای من بدون دیدار با اصحاب رسانه‌ای کامل نیست، چرا که رسانه‌ها ضمیمه‌ای از مجموعه ضمائم دفاعی کشور در تمامی شرایط بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر، رسانه نه تنها یک ابزار دفاعی، بلکه خود به عرصه جنگ تبدیل شده است، گفت: دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، تلاش کردند شکست‌های خود را کتمان، نقاط ضعفشان را به نقاط قوت تبدیل کنند و کامیابی‌های ملت ایران در عرصه‌های دفاعی را وارونه جلوه دهند.

جنایات دشمن در میناب و لامرد باید به جهان معرفی شود

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اکنون که پس از دو ماه از پایان جنگ اخیر، ابعاد شکست‌ها و جنایات دشمن عیان شده است، نقش رسانه‌های داخلی در افشای دروغ‌پردازی‌های آن‌ها دوچندان اهمیت می‌یابد.

وی بر ضرورت ثبت و ضبط دقیق اقدامات خصمانه دشمن تاکید کرد و افزود: جنایاتی همچون فاجعه «میناب»، آزمایش موشکی جدید در «لامرد» که منجر به شهادت و مجروح شدن حدود ۱۴۰ هموطن شد، و همچنین تخریب مخازن آب آشامیدنی در «سیریک» استان هرمزگان، نمونه‌های بارز جنایت جنگی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و این حوادث باید به‌طور دقیق مستندسازی و به جهانیان معرفی شوند.

بقایی تاکید کرد: ارزش این مستندسازی‌ها صرفاً تاریخی نیست، بلکه می‌تواند نقش «بازدارندگی» در جلوگیری از تکرار این جنایات علیه ملت ایران داشته باشد.

وی با خطاب قرار دادن مردم همدان به عنوان میراث‌داران تمدن چند هزار ساله ایرانی، تصریح کرد: حوادث یک سال اخیر در مقایسه با تاریخ پرفراز و نشیب ایران، رویدادهایی گذرا هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ملتی که طی قرن‌ها توانسته است با شرایط دشوار وفق یابد و بر مشکلات بزرگ فائق آید، قطعاً از این گردنه نیز به سلامت عبور خواهد کرد. دشمنانی که در یک سال و نیم گذشته به ایران هجوم آورده‌اند، در برابر اراده ملت ایران راه به جایی نخواهند برد.

وی همچنین با اشاره به وظیفه خطیر اصحاب رسانه در حفظ روایت تاریخی، خاطرنشان کرد: ما رسالت مهمی برای نسل‌های آینده داریم؛ آن‌ها باید بدانند که چگونه ملت ایران در این روزهای تاریخی، با انسجام و وحدت، دشمن را شناختند و با عزمی راسخ در برابر اهریمنانی که هیچ حد و مرزی برای ارتکاب جنایت نمی‌شناسند، ایستادگی کردند. این آگاهی‌بخشی، بخشی از هویت ملی و تاریخی ماست که باید برای آیندگان به یادگار بماند.

بقایی در ادامه با اشاره به جایگاه این استان در تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: همه ایرانیان، همدان را به‌عنوان یکی از مناطق پرافتخار و تمدن‌خیز ایران می‌شناسند و اینکه همدان به‌عنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» نامگذاری شده، موضوعی معنادار و نشان‌دهنده ظرفیت‌های مهم این استان است.

وی افزود: همدان از نیروی انسانی بسیار شایسته‌ای برخوردار است و بسیاری از همدانی‌های اثرگذار در سطح کشور، در بخش‌های مختلف مدیریتی، دانشگاهی و اجرایی فعالیت دارند و آثار نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های گوناگون مشهود است.

برگزاری نشست های دیپلماسی استانی در استانهای کشور

بقایی با اشاره به برنامه وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و استانی گفت: یکی از وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و اتصال اجزای مختلف فعال در این حوزه به یکدیگر است.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر، شخص وزیر امورخارجه برنامه‌ای را در قالب «دیپلماسی استانی» تعریف کرده‌ که تمرکز آن بر شناسایی ظرفیت‌های استانی و بهره‌گیری از توان دستگاه دیپلماسی، از جمله سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، برای افزایش مراودات تجاری و اقتصادی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری چند نشست در قالب دیپلماسی استانی تصریح کرد: تاکنون چند نشست دیپلماسی استانی از جمله در خراسان رضوی و شیراز برگزار شده و چند نشست دیگر نیز برای امسال در دستور کار قرار داشت که متأسفانه با توجه به شرایطی که پیش آمد، بخشی از این فعالیت‌ها به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمد.

بقایی همچنین افتتاح نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان را یک ظرفیت مهم برای استان دانست و گفت: وجود دفتر وزارت امور خارجه در همدان می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری جدی‌تر موضوعات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی باشد. آقای بابایی‌راغب نیز که از دیپلمات‌های باسابقه وزارت امور خارجه هستند، در این مسیر می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند و این ظرفیت در چارچوب دیپلماسی اقتصادی با قوت قابل پیگیری است.

تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز و موضع آمریکا در قبال اقدامات ایران اظهار کرد: اینکه آمریکایی‌ها چه چیزی را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند، برای ما مسئله اصلی نیست. آمریکا بسیاری از موضوعات را نمی‌پذیرد، اما جمهوری اسلامی ایران باید کار خود را انجام دهد و هرجا منافع ملی اقتضا کند و اقدام ما منطبق با حقوق بین‌الملل باشد، فارغ از خواست و تحلیل آمریکا عمل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از این موارد، موضوع تنگه هرمز است، افزود: تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان، به‌عنوان دو دولت ساحلی، قرار دارد و اعمال حاکمیت ایران در این منطقه، در راستای تأمین امنیت ملی و اعمال حق حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ امری که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: کاری که جمهوری اسلامی ایران انجام داده، کاملاً مطابق با حقوق بین‌الملل است و در ادامه نیز این موضوع با همکاری عمان و در مشورت با کشورهای منطقه پیش خواهد رفت.

بقایی با بیان اینکه اقدامات ایران برای مدیریت تردد ایمن در تنگه هرمز هم در راستای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور و هم در جهت خیر عمومی جامعه بین‌المللی است، افزود: جامعه بین‌المللی نیز قاعدتاً از تأمین و تضمین ایمنی تردد در تنگه هرمز استقبال خواهد کرد.

وی درباره هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات در این حوزه نیز گفت: هر خدماتی که ارائه می‌شود، قاعدتاً مابه‌ازای هزینه‌ای دارد، اما این بحث، موضوعی فرعی است. اصل موضوع این است که ایران بتواند به‌عنوان دولت ساحلی و با همکاری عمان، تدابیر لازم را برای مدیریت تردد در تنگه هرمز اتخاذ کند.

موضوعات مذاکراتی میان ایران و آمریکا پیچیده است

بقایی با بیان اینکه موضوعات مذاکراتی میان ایران و آمریکا پیچیده است، گفت: در این مدت تمرکز اصلی بر خاتمه جنگ بوده است و با توجه به تجارب قبلی، تصمیم گرفته شد که در این مرحله درباره جزئیات مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای گفت‌وگو نشود و تمرکز بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان باشد.

وی افزود: در خصوص اجزای مختلف این تفاهم، کم‌وبیش اطلاع‌رسانی شده است، اما باید توجه داشت که این توافق، توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست، بلکه یک تفاهم است که رئوس کلی مرتبط با مباحث اختلافی میان دو طرف را مطرح می‌کند.

ایرانیان نشان دادند که در دفاع از منافع، عزت و استقلال خود مصمم هستند

وی افزود: تعهدات به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که متناظر باشد؛ به این معنا که در هر مرحله اگر طرف مقابل از ایفای تعهدات خودداری کند، متقابلاً ایران نیز مجاز خواهد بود اقدام متقابل انجام دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در روابط بین‌الملل، بهترین ضمانت قدرت یک کشور است، تصریح کرد: ایرانیان نشان دادند که در دفاع از منافع، عزت و استقلال خود مصمم هستند. در چهل روز دفاع از کشور، درس بسیار فراموش‌نشدنی به دشمن داده شد و امیدواریم تجاربی که در این مدت، به‌ویژه در این ۱۰۵ روز، اندوخته شده، پشتوانه‌ای برای تأمین منافع ملی و امنیت ملی در عرصه دیپلماسی باشد.

انتهای پیام/