رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
4 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی کنارگذر شمالی اراک
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی مرگبار بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی وانتنیسان در کنارگذر شمالی اراک 4 کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: در پی اعلام گزارش تلفنی مبنی بر وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار و برخورد شدید بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی وانتنیسان، بلافاصله نیروهای فوریتهای پزشکی 2 پایگاه اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه رانندگی، خودروی سواری پراید با 5 سرنشین دچار خسارت بسیار شدید شد. متأسفانه 4 نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل شدت آسیبهای وارد شده در صحنه وقوع این حادثه جان خود را از دست دادند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: پنجمین سرنشین خودروی پراید نیز که مصدوم شده بود، پس از انجام عملیات رهاسازی توسط عوامل آتشنشانی، از سوی اورژانس به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شد.
ایراننژاد همچنین به وضعیت راننده خودروی وانتنیسان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: راننده خودروی وانتنیسان نیز که در این حادثه رانندگی دچار مصدومیت شده بود، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس به بیمارستان ولیعصر اراک اعزام شد.