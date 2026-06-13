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بیش از ۴ تن نهاده دامی غیربهداشتی در آذربایجان شرقی معدوم شد

بیش از ۴ تن نهاده دامی غیربهداشتی در آذربایجان شرقی معدوم شد
کد خبر : 1798386
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مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان‌شرقی از برخورد قاطع دامپزشکی با متخلفان سلامت زنجیره غذایی خبر داد و گفت:بیش از ۴ تن نهاده دامی غیربهداشتی در آذربایجان شرقی معدوم شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی حامی روز شنبه اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و صیانت از سلامت عمومی جامعه، کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل، در بازدیدهای سرزده از واحدهای تولید خوراک دام و طیور استان، موفق به کشف بیش از ۴ هزار کیلوگرم نهاده خوراکی غیربهداشتی و افزودنی‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته شدند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای اقلام کشف‌شده و به‌منظور جلوگیری از ورود آن‌ها به چرخه مصرف دام، محموله‌های مذکور با حکم مرجع قضایی معدوم شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به مخاطرات بهداشتی و اقتصادی ناشی از مصرف این اقلام تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع در تضمین سلامت زنجیره تولید و جلوگیری از ورود مواد غیربهداشتی به چرخه مصرف دام، محموله‌های مذکور پس از طی مراحل قانونی و با اخذ حکم مرجع قضایی، شناسایی و به طور کامل معدوم شدند.

حامی در ادامه ضمن تأکید بر استمرار بازدیدهای میدانی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت غذایی و سلامت فرآورده‌های دامی، خط قرمز مجموعه دامپزشکی است.

این اداره کل نظارت‌های مستمر و بازدیدهای سرزده از کلیه واحدهای تولید، نگهداری و عرضه خوراک دام و طیور را با جدیت تمام در دستور کار دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه بدون هرگونه اغماض و برابر ضوابط و مقررات قانونی، برخورد قاطع خواهد کرد.

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