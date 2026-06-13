استاد دانشگاه شیراز در شمار استادان نمونه کشوری
قاسم حبیبآگهی، استاد دانشگاه شیراز بهعنوان استاد نمونه کشوری معرفی شد.
به گزارش ایلنا، سیوسومین آیین نکوداشت اعضای هیئتعلمی نمونه کشوری، صبح امروز ۲۳ خرداماه، بهمیزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه وزارت علوم همراه بود؛ از ۲۸ عضو هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بهعنوان «استاد نمونه کشوری» تقدیر شد.
در این مراسم، حبیبآگهی، استاد گروه مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز، بهعنوان یکی از استادان نمونه کشوری معرفی و تقدیر شد.
همچنین در این آیین، از مقام استادان شهید جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی تجلیل و به خانوادههای آنان لوح تقدیر اهدا شد.