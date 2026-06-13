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استاد دانشگاه شیراز در شمار استادان نمونه کشوری

استاد دانشگاه شیراز در شمار استادان نمونه کشوری
کد خبر : 1798331
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قاسم حبیب‌آگهی، استاد دانشگاه شیراز به‌عنوان استاد نمونه کشوری معرفی شد.

به‌ گزارش ایلنا، سی‌وسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت‌علمی نمونه کشوری، صبح امروز ۲۳ خرداماه، به‌میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم همراه بود؛ از ۲۸ عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به‌عنوان «استاد نمونه کشوری» تقدیر شد.

استاد دانشگاه شیراز در شمار استادان نمونه کشوری

در این مراسم، حبیب‌آگهی، استاد گروه مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز، به‌عنوان یکی از استادان نمونه کشوری معرفی و تقدیر شد.

همچنین در این آیین، از مقام استادان شهید جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی تجلیل و به خانواده‌های آنان لوح تقدیر اهدا شد.

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