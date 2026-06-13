آغاز برداشت دانههای روغنی کلزا از مزارع بویینزهرا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویینزهرا از آغاز برداشت دانههای روغنی کلزا از مزارع کشاورزی استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود که بیش از 540 تن کلزا از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن خلیلی در تشریح این خبر گفت: در سال زراعی جاری محصول دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان در سطح ۲۷۰ هکتار برداشت می شود.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود که بیش از 540 تن کلزا از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویینزهرا همچنین از آغاز برداشت محصول جو در مزارع استان خبر داد و گفت: عملیات برداشت جو از مزارع شهرستان بویینزهرا آغاز شده و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.
خلیلی ادامه داد: این محصول راهبردی نقش مهمی در تأمین خوراک دام و پایداری تولیدات دامی استان ایفا میکند.