کتاب به ساحل دریاچه ارومیه رسید/روایت امید و احیا در جشنواره «حال خوب دریاچه»
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی با تأکید بر نقش فرهنگ در احیای سرمایههای اجتماعی گفت: کتابخانههای عمومی با حضور سهروزه در جشنواره «حال خوب دریاچه» تلاش کردند با اجرای برنامههای فرهنگی، عضویت رایگان و فعالیتهای کودکمحور، پیام حفظ دریاچه ارومیه را به زبان کتاب و مشارکت مردمی منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،خدیجه معصومی در حاشیه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی «حال خوش دریاچه ارومیه»در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حضور فعال ادارهکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی در جشنواره «حال خوب دریاچه» اظهار کرد: یکی از مأموریتهای اصلی این مجموعه، ایجاد نشاط اجتماعی، شورآفرینی و امیدآفرینی در میان اقشار مختلف جامعه است و به همین دلیل در رویدادهای مردممحور به عنوان پیوست فرهنگی حضور پیدا میکنیم.
وی افزود: ترویج سبک زندگی فرهنگی و توسعه فرهنگ کتابخوانی نیازمند حضور مستقیم در میان مردم است،از همین رو طی سه روز برگزاری جشنواره، کتابخانه سیار شماره یک استان در محل رویداد مستقر شد تا علاوه بر معرفی خدمات کتابخانهای، امکان عضویت رایگان و مادامالعمر برای تمامی شهروندان در کتابخانههای عمومی استان فراهم شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی ادامه داد: در کنار ارائه خدمات کتابخانهای، برنامههای متنوعی برای خانوادهها و کودکان اجرا شد که شامل نقاشی متری، بازی و سرگرمی، داستانخوانی و قصهگویی بود و تلاش شد همه این فعالیتها با محوریت آب، دریاچه ارومیه و اهمیت حفظ این زیستبوم طراحی شود.
معصومی با اشاره به اجرای پویش «ریشه در کتاب» گفت: در این بخش از مردم خواسته شد نام کتابی را که مسیر زندگی آنها را تغییر داده است ثبت کنند تا تجربههای فرهنگی و اثر کتاب در زندگی افراد با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
وی همچنین از اجرای بخش دلنوشته برای ایران خبر داد و افزود: تلاش کردیم در کنار فضای فرهنگی جشنواره، زمینه مشارکت اجتماعی و بیان احساس تعلق مردم به ایران و دریاچه ارومیه را نیز فراهم کنیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامهها آن است که نسل جدید با تاریخ، اهمیت و ضرورت حفظ دریاچه ارومیه آشنا شود و این پیام تقویت شود که حفظ این سرمایه طبیعی تنها با همراهی و مشارکت مردم امکانپذیر است.