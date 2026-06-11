یک مسئول:
بهره برداری از کمربندی دورود سرعت می گیرد
فرماندار دورود گفت: ساخت و بهرهبرداری از این محور، شتاب بیشتری میگیرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه در جلسه بررسی پیشرفت پروژه کنارگذر دورود که باحضور معاون توسعه راههای کشور برگزار شد، اظهارداشت: پروژه کنارگذر دورود که یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان و یک طرح ملی است که در طول این سالها از مشکلات مختلفی رنجبرده، بهگونهای که در برهههای زمانی مختلف بارها متوقف شده، اما امروز به نظر میرسد که کار این پروژه به آخرین ایستگاه خود نزدیک شده است.
وی ادامهداد: کمربندی دورود، یک پروژه ۱۲ کیلومتری است که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و هنوز به اتمام نرسیده است و با توجه به اینکه دورود یکی از شهرهای صنعتی، ترانزیتی، پرتردد و هدف گردشگری محسوب میشود ایجاد کنارگذر و تکمیل کمربندی آن یکی از ضروریات شهر محسوب میشود.
فرماندار دورود گفت: افزایش آمار تصادف، بالاگرفتن آلودگیهای صوتی و آسیب به زیرساختهای شهری موجب شده ساخت کمربندی به یکی از مطالبات جدی مردم درود تبدیل شود و نزدیک به ۱۲ سال است که این پروژه عقیم مانده است.
بیرانوند با اشاره به اینکه مهمترین قسمتهای این پروژه زیرگذرها، تقاطعهای غیر همسطح و ورودیها و خروجیهاست، گفت: این پروژه دارای ۶۰ ابنیه فنی است که همه اجرا شدهاند، همچنین سه دستگاه پل خاص به طول ۱۱۰ متر و دو روگذر دارد و چهار زیرگذر که در حال انجام هستند و بهزودی یک لاین این پروژه افتتاح خواهد شد.
وی اظهارداشت: پس از راهاندازی این لاین و خروج ماشین آلات سنگین از داخل شهر شرایط مساعدی پیش میآید که بتوانیم لاین دو را با یک دغدغه کمتر و با آرامش بیشتری تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
فرماندار همچنین با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای رفع مشکل معارضین راهاندازی کمربندی این شهرستان را مهمترین مطالبه شهروندان قلمداد کرد و بیان داشت هم اکنون ۷۰۰ متر باقیمانده این پروژه رفع معارض شده است و با سرعت پیشرفت پروژه گفت یک پل مسیر کمربندی تمام شده و پل دوم هم با رفع مشکل معارضین در حال اتمام است.
بیرانوند تاکید کرد: این کار هم باید بر اساس استانداردهای فنی صورت پذیرد و به تأیید کارشناسان فنی معاونت عمرانی استانداری نیز برسد.
وی ادامهداد: با توجه به شرایط فعلی کشور، بهره برداری هر چه زودتر این پروژه نسبت به رفع ترافیک و مسائل استراتژیک کشور و شهر نقش بسزایی دارد و دستگاههای مرتبط برای رفع مشکلات پیش روی این پروژه باید اهتمام ویژهای داشته باشند.