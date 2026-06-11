فرماندار سیریک: یک فروند لنج باری در دریای عمان هدف حمله دشمن قرار گرفت
فرماندار شهرستان سیریک در هرمزگان از هدف قرار گرفتن یک فروند لنج باری حامل کالاهای اساسی متعلق به این شهرستان در دریای عمان خبر داد و گفت: در پی این حمله، شناور غرق شده و محموله آن به طور کامل از بین رفت، اما پنج خدمه لنج با کمک شناورهای عبوری نجات یافتند.
به گزارش ایلنا، رضا شهیدیان روز پنجشنبه در گفتوگویی اظهار کرد: حدود ساعت پنج بامداد امروز یک فروند لنج باری متعلق به شهرستان سیریک در آبهای دریای عمان هدف حمله آمریکا قرار گرفت و غرق شد.
وی افزود: این شناور ۱۵۰ تنی حامل کالاهای اساسی بوده که بر اثر اصابت پرتابه از سوی یک فروند پهپاد امریکایی، خسارت سنگینی به آن وارد شد و تمامی محموله آن از بین رفت.
فرماندار سیریک با اشاره به وضعیت خدمه شناور گفت: پنج نفر خدمه این لنج که همگی از اهالی شهرستان سیریک بودند، پس از وقوع حادثه با کمک شناورهای عبوری نجات پیدا کردند.
شهیدیان با بیان اینکه اینولنج از بندر خصب عمان به مقصد سیریک در حال حرکت بود ادامه داد: خدمه نجاتیافته برای انجام اقدامات لازم و دریافت خدمات مورد نیاز به کشور عمان منتقل شدهاند.
وی با بیان اینکه پیگیریهای لازم درباره این حادثه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد و جزئیات این رخداد هستند.