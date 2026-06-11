رکوردشکنی اسب هرمزگانی در کورس بهاره یزد +فیلم
نمایندگان هرمزگان در هفته سوم کورس بهاره یزد با کسب مقامهای برتر و ثبت رکورد جدید توسط اسب «جاستی تاف»، یکی از موفقترین حضورهای خود در رقابتهای کشوری را رقم زدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسین روحی، نایب رئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان از موفقیت نمایندگان این استان در هفته سوم مسابقات کورس بهاره یزد خبر داد و گفت: پنج نماینده از هرمزگان در این رقابتها حضور داشتند و عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند.
روحی اظهار کرد: هفته سوم مسابقات کورس بهاره یزد روز ۱۹ خردادماه با حضور ۷۵ رأس اسب از ۱۰ استان کشور برگزار شد و چابکسواران در هشت دور رقابت، در مسافت یکهزار و ۴۰۰ متر به مصاف یکدیگر رفتند.
وی افزود: در جریان این مسابقات، اسب «جاستی تاف» با مالکیت عیسی و رائد محمدزاده موفق شد در گروه عرب یکسر و در هندیکاپ کلاس ۳، ضمن کسب عنوان قهرمانی، رکورد جدید یک دقیقه و ۳۳ ثانیه را به ثبت برساند.
روحی ادامه داد: این اسب با ثبت این زمان، رکورد سریعترین اسب کلاس عرب یکسر را نیز به نام خود ثبت کرد و یکی از درخشانترین نتایج رقابتهای این هفته را رقم زد.
دبیر هیئت سوارکاری هرمزگان همچنین با اشاره به دیگر موفقیتهای نمایندگان استان گفت: اسب «جواهر وهاب» با مالکیت اسماعیل محمودی نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۶ ثانیه موفق به کسب مقام اول در گروه عرب یکسر شد و اسب «باراد طوس» با مالکیت مانی فریدی نیز مقام سوم این رقابتها را به دست آورد.
وی این نتایج را نشاندهنده ظرفیت بالای سوارکاری و پرورش اسب در استان هرمزگان دانست و ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایتها و حضور در میادین ملی، شاهد موفقیتهای بیشتری از سوی ورزشکاران و مالکان اسبهای استان در مسابقات کشوری باشیم.
حسین روحی در پایان از مالکان و پرورشدهندگان اسب در استان هرمزگان قدردانی کرد و گفت: با وجود هزینههای سنگین نگهداری و آمادهسازی اسبها و شرایط دشوار اقتصادی، حضور مالکان در رقابتهای کشوری نشاندهنده تعهد و علاقه آنان به توسعه سوارکاری و اسبدوانی است و شایسته تقدیر و حمایت جدی از سوی متولیان ورزش و فعالان این حوزه هستند.