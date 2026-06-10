مهریهای بر اساس کد ملی؛ وقتی یک تصمیم احساسی زندگی را به بنبست میکشاند
ماجرای مردی که در زمان ازدواج، مهریه همسرش را به تعداد سه رقم آخر کد ملی او تعیین کرده و اکنون با بدهی بیش از ۵۰۰ سکه و مشکلات متعدد قضایی روبهرو شده است، در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح شد؛ پروندهای که به گفته مسئولان قضایی، نمونهای از پیامدهای پذیرش تعهدات مالی خارج از توان و ضرورت آگاهی جوانان پیش از ازدواج است.
به گزارش ایلنا از البرز، در جریان دیدارهای مردمی مدیران قضایی استان البرز، به مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی ۷۵۹ نفر از مراجعان رسیدگی شد. این دیدارها با حضور رئیس کل و مدیران قضایی استان برگزار شد و درخواستهای افرادی که در روند رسیدگی به پروندههای خود با مشکلاتی مواجه بودند، مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، به درخواستهای ۲۴ نفر از مراجعان در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان رسیدگی کرد و پس از استماع مسائل و مشکلات آنان، در مواردی دستورات لازم را به مدیران قضایی ارائه داد.
یکی از پروندههای قابل توجه این دیدارها مربوط به مردی بود که مدعی شد در نتیجه یک تصمیم احساسی و بدون توجه به توان مالی خود، مهریه همسر سابقش را به تعداد سه رقم آخر کد ملی وی تعیین کرده است؛ رقمی که اکنون به بیش از ۵۰۰ سکه رسیده و به دلیل ناتوانی در پرداخت آن، مدتی را نیز در زندان سپری کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به این پرونده تأکید کرد که بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج، بدون آگاهی کافی از آثار حقوقی تعهدات رسمی، مهریههایی را میپذیرند که نه تنها خارج از توان مالی آنان است، بلکه در آینده موجب بروز مشکلات جدی برای زوجین و تشکیل پروندههای متعدد قضایی میشود.
وی با بیان اینکه مهریه یک تعهد مالی قانونی است که هر زمان از سوی زوجه قابل مطالبه خواهد بود، توصیه کرد جوانان تحت تأثیر فشارهای اطرافیان یا تصمیمات هیجانی قرار نگیرند و تنها مهریهای را بپذیرند که در زمان ازدواج توان پرداخت آن را داشته باشند.
فاضلی هریکندی همچنین بر اهمیت افزایش آگاهی حقوقی پیش از ازدواج تأکید کرد و گفت توجه به واقعیتهای اقتصادی و پرهیز از تعهدات غیرمتعارف میتواند از بسیاری از اختلافات خانوادگی و پروندههای قضایی در آینده جلوگیری کند.