به گزارش ایلنا از اصفهان، کامران طهماسبی اظهار کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری، گاهی در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد در مناطق مستعد با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کم شدن شعاع دید افقی همراه خواهد بود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، طی روزهای شنبه و یک شنبه با افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق مرکزی و غربی استان احتمال طوفان گردو خاک وجود دارد.

طهماسبی با بیان اینکه دمای هوا تا پایان هفته به صورت تدریجی، روند افزایشی دارد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است.

وی اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان)‌ در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد پنجشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

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