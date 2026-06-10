کودک هفت ساله در زاینده رود جان باخت

به گزارش ایلنا از اصفهان، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان، این حادثه ساعت ۲۰:۱۷ به ستاد عملیات اورژانس ۱۱۵ و ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام که بلافاصله یک واحد امدادی به محل اعزام شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی پس از ورود به محل حادثه عملیات جست‌وجو در مسیر جریان آب را آغاز کردند و در ادامه پیکر کودک در محدوده پل غدیر پیدا شد.

بنا بر گزارش واحدهای امدادی بلافاصله پس از بیرون کشیده شدن کودک از آب عملیات احیای قلبی - ریوی را آغاز کردند اما با وجود انجام اقدامات اولیه و تلاش نیروهای امدادی، این حادثه منجر به فوت کودک حادثه دیده شد.

طبق اعلام سازمان آتش‌نشانی اصفهان از زمان جاری شدن آب در زاینده رود تاکنون ده‌ها مورد عملیات نجات و پیشگیری از حوادث در بستر و حاشیه رودخانه انجام شده است و نیروهای غواص و تیم‌های عملیاتی به‌صورت مستمر در این محدوده فعال هستند.

همچنین اعلام شده است ۳۰ غواص تخصصی دارای گواهینامه‌های معتبر امداد و نجات در آب به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی درحاشیه رودخانه از خانواده‌ها خواست که هنگام حضور در کنار رودخانه، به‌ویژه در مورد کودکان، مراقبت و نظارت مستمر داشته باشند و از نزدیک شدن به بستر رودخانه و نقاط پرخطر خودداری کنند.

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