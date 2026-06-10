به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه مد و لباس استان فارس اظهار کرد: این رویداد در یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود، یعنی روز افتتاحیه، با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.

وی افزود: این نمایشگاه، همان‌طور که مشاهده می‌شود، طیف گسترده‌ای از سلیقه‌ها و مدل‌های لباس را پوشش می‌دهد و غرفه‌های حاضر تنها به استان فارس محدود نیستند؛ بلکه شماری از آن‌ها از استان‌های دیگر نیز در این رویداد شرکت کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه استقبال خوبی از نمایشگاه صورت گرفته است، ادامه داد: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه سال ۱۴۰۵ است و امیدواریم که در فصل‌های آینده نیز تکرار شود تا شیراز بتواند میزبان استان‌های دیگر در حوزه مد و لباس باشد.

رنجبر همچنین با تاکید بر اهمیت ترویج مد و لباس اسلامی‑ایرانی گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش و تقویت این حوزه در کشور باشد.

وی با اشاره به حضور فعالان طراحی، دوخت و عرضه پوشاک در نمایشگاه تصریح کرد: در میان غرفه‌ها، بسیاری از افراد از جمله طراحان و تولیدکنندگان باسلیقه‌ای حضور دارند که آثار خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به گفت‌وگوهای خود با غرفه‌داران گفت: بیشتر آن‌ها از میزان فروش خود رضایت داشتند و این موضوع نشان می‌دهد که اگر طراحان و تولیدکنندگان، لباس‌های متناسب با سلایق متنوع مخاطبان در استان فارس و سراسر ایران اسلامی ارائه کنند، می‌توانند با استقبال خوب خریداران روبه‌رو شوند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز در حاشیه این نمایشگاه گفت: هشتمین نمایشگاه مد و لباس شیراز که به همت موسسه مهر نیکان برگزار شد، با استقبال پرشور شهروندان و حضور چشمگیر برندهای مطرح حوزه پوشاک همراه بوده است.