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​مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس:

شیراز می‌تواند میزبان دائمی نمایشگاه مد و لباس استان‌ها باشد

شیراز می‌تواند میزبان دائمی نمایشگاه مد و لباس استان‌ها باشد
کد خبر : 1797113
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​مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، با ابراز امیدواری از تداوم برگزاری نمایشگاه مد و لباس در فصل‌های آینده و میزبانی دائمی شیراز از استان‌های دیگر، گفت: تنوع غرفه‌ها و حضور طراحان و تولیدکنندگان از استان‌های مختلف، این نمایشگاه را به محلی برای عرضه سلیقه‌ها و سبک‌های متنوع در حوزه پوشاک تبدیل کرده است.

به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه مد و لباس استان فارس اظهار کرد: این رویداد در یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود، یعنی روز افتتاحیه، با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.

وی افزود: این نمایشگاه، همان‌طور که مشاهده می‌شود، طیف گسترده‌ای از سلیقه‌ها و مدل‌های لباس را پوشش می‌دهد و غرفه‌های حاضر تنها به استان فارس محدود نیستند؛ بلکه شماری از آن‌ها از استان‌های دیگر نیز در این رویداد شرکت کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه استقبال خوبی از نمایشگاه صورت گرفته است، ادامه داد: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه سال ۱۴۰۵ است و امیدواریم که در فصل‌های آینده نیز تکرار شود تا شیراز بتواند میزبان استان‌های دیگر در حوزه مد و لباس باشد.

رنجبر همچنین با تاکید بر اهمیت ترویج مد و لباس اسلامی‑ایرانی گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش و تقویت این حوزه در کشور باشد.

وی با اشاره به حضور فعالان طراحی، دوخت و عرضه پوشاک در نمایشگاه تصریح کرد: در میان غرفه‌ها، بسیاری از افراد از جمله طراحان و تولیدکنندگان باسلیقه‌ای حضور دارند که آثار خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به گفت‌وگوهای خود با غرفه‌داران گفت: بیشتر آن‌ها از میزان فروش خود رضایت داشتند و این موضوع نشان می‌دهد که اگر طراحان و تولیدکنندگان، لباس‌های متناسب با سلایق متنوع مخاطبان در استان فارس و سراسر ایران اسلامی ارائه کنند، می‌توانند با استقبال خوب خریداران روبه‌رو شوند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز در حاشیه این نمایشگاه گفت: هشتمین نمایشگاه مد و لباس شیراز که به همت موسسه مهر نیکان برگزار شد، با استقبال پرشور شهروندان و حضور چشمگیر برندهای مطرح حوزه پوشاک همراه بوده است.

سولماز دهقانی با اشاره به حضور حدود ۳۰ تا ۴۰ برند فعال و توانمند در این نمایشگاه، شیراز را دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای برای میزبانی از رویدادهای تخصصی مد و لباس در طول سال دانست.

وی وجود رشته‌های دانشگاهی و هنرستانی طراحی مد و لباس و همچنین فعالیت برندهای صاحب‌نام در این شهر را از جمله پتانسیل‌های کلیدی برشمرد که می‌تواند زمینه را برای شکوفایی بیش از پیش این صنعت فراهم کند.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را فرصتی برای رشد و بالندگی مزون‌ها و برندهای داخلی عنوان کرد و گفت: امروزه بسیاری از شهروندان در غیاب برندهای خارجی، با اشتیاق از محصولات باکیفیت و طراحی‌های داخلی استقبال می‌کنند و برای بهره‌مندی از هنر طراحان ایرانی حاضر به پرداخت هزینه مناسب هستند.

دهقانی با تاکید بر ضرورت تقویت این جریان، از تمامی فعالان، طراحان و متخصصان این حوزه دعوت کرد تا با ثبت موسسات رسمی، بستری قانونی و حرفه‌ای برای برگزاری کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی مد و لباس فراهم کنند.

وی در این راستا اطمینان داد که دستگاه‌های ذی‌ربط با رویکردی حمایتی، تمامی تلاش خود را برای تسهیل روند صدور مجوزها و ثبت موسسات به کار خواهند گرفت تا موانع موجود از سر راه فعالان این عرصه برداشته شود. 

ظرفیت‌های بی‌نظیر شیراز در صنعت مد و لباس

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های خلاقانه در طراحی لباس‌های روزمره و همچنین سبک‌های سنتی و برگرفته از فرهنگ ایران باستان، بر اهمیت تلفیق اصالت با سلیقه مدرن تاکید کرد.

دهقانی با یادآوری برگزاری نمایشگاه‌های موفق لباس‌های تاریخی در گذشته، اظهار کرد: برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ‌تر در بازار رقابتی، لازم است هنرمندان این حوزه با شناخت دقیق نیاز جامعه و بازار، میان خلاقیت‌های نوآورانه و تقاضای موجود تعادل ایجاد کنند تا علاوه بر حفظ اصالت لباس ایرانی، محصولاتی جذاب و کاربردی به بازار عرضه شود که پاسخگوی نیاز نسل امروز باشد.

هدف اصلی این نمایشگاه، ارائه پوشاکی است که در اوج زیبایی، اصالت خود را حفظ کند؛ این به معنای دوری از تقلید صرف و رویکردی خلاقانه به طراحی است.

لباس‌های فاخر معرفی‌ شده، نمونه‌هایی بارز از این رویکرد هستند؛ لباس‌هایی که وقار، متانت و شکوه را به ارمغان می‌آورند و در عین حال، با بهره‌گیری از ظرافت‌های هنری و طراحی‌های منحصربه‌فرد، چشم‌نواز و جذابند.

این نمایشگاه، دعوتی به تجربه‌ای نو از پوشیدن است؛ تجربه‌ای که در آن، هر قطعه لباس، نه تنها پوششی برای تن، بلکه نمایانگر هویت، فرهنگ و ذوق هنری است. 

حمایت از تولیدکنندگان بومی و پوشش عفیفانه

مدیر برگزاری نمایشگاه مد و لباس شیراز نیز  گفت: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت ایرانی، تقویت جایگاه طراحان و حمایت عملی از تولیدکنندگان بومی استان فارس است.

محمدحسین شاکری‌زاده شیرازی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این نمایشگاه که به‌صورت فصلی و با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارائه مستقیم محصولات برنامه‌ریزی شده، در این دوره ویژگی متمایزی دارد و آن تمرکز ویژه بر عرضه محصولات بیش از نود درصد از طراحان و تولیدکنندگان بومی استان فارس است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان این حوزه، از عدم تحقق وعده‌های مسئولان در سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: پیش‌تر قول‌هایی مبنی بر اختصاص فضای نمایشگاهی ثابت، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و فراهم‌سازی مکان‌های مناسب جهت برگزاری منظم این رویداد در چهار فصل سال داده شده بود که متاسفانه تا به امروز عملیاتی نشده‌اند.

مدیر برگزاری نمایشگاه مد و لباس شیراز با تاکید بر اینکه تامین هزینه‌های سنگین برگزاری نمایشگاه بر عهده بخش خصوصی است، تصریح کرد که قیمت‌های بالای اجاره‌بها در مکان‌های مختلف، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط با ارائه تخفیف در اجاره سالن‌ها و همکاری در زمینه تبلیغات محیطی، بخش خصوصی را در این مسیر یاری کنند.

شاکری‌زاده شیرازی در این میان، از همکاری و حمایت ویژه شهردار شیراز و مجموعه شهرداری تقدیر کرد و خواستار استمرار و تقویت این نگاه حمایتی شد.

وی تاکید کرد: خروجی این نمایشگاه تنها محدود به فروش مستقیم نیست، بلکه فضایی ارزشمند برای برندسازی و معرفی طراحان و مزون‌داران به مردم فراهم شده است.

به گفته مدیر برگزاری نمایشگاه مد و لباس شیراز، با توجه به نیاز جامعه به دسترسی به محصولات پوشش عفیفانه، این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای شهروندان است تا با تولیدات باکیفیت داخلی آشنا شده و ضمن حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی، نیازهای پوششی خود را در فضایی مناسب تامین کنند. 

هشتمین نمایشگاه سراسری مد و لباس ایران، در شیراز گشایش یافت؛ رویدادی که فراتر از یک ویترین تجاری، تداوم تمدن کهن فارس را در قاب هنر معاصر ایرانی-اسلامی به نمایش گذاشته و تا ۲۱ خرداد میزبان علاقه‌مندان است.

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