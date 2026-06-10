کنترل ملخهای بومی در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی فارس
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هدف اجرای برنامههای پیشگیرانه و حفاظت از تولیدات کشاورزی، عملیات مبارزه با ملخهای بومی (ملخ مراکشی) در سطح استان فارس به مساحت ۲۰ هزار هکتار انجام شد.
به گزارش ایلنا، کاووس همتی بیان کرد: بیشترین سطح مبارزه با ملخ مراکشی در شهرستان کازرون بعنوان کانون اصلی این آفت، به مساحت ۱۹ هزار هکتار صورت انجام شده است.
وی افزود: این عملیات با هدف جلوگیری از خسارت ملخها به مزارع غلات، علوفه و باغات استان، با استفاده از روشهای مکانیکی و شیمیایی و با رعایت کامل اصول ایمنی و زیستمحیطی اجرا شده است.
به گفته همتی؛ ملخ مراکشی یکی از آفات مهم دورهای در مناطق جنوبی و غربی استان است که در صورت عدم کنترل بهموقع، میتواند خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی وارد کند. عملیات مبارزه در مرحله بحرانی (مرحله پوره) و قبل از بالغ شدن و پرواز ملخها انجام شده تا از گسترش آنها به سایر مناطق جلوگیری شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: نتایج این عملیات شامل حفاظت از بیش از 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان، جلوگیری از خسارت اقتصادی قابل توجه به کشاورزان و باغداران و کنترل موفق آفت است. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با آمادگی کامل، پایش مداوم جمعیت ملخها را ادامه داده و در صورت مشاهده افزایش جمعیت در سایر شهرستانها، عملیات کنترل را گسترش خواهد داد.