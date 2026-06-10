معاون استاندار فارس خبر داد:
مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در فارس/ هدفگذاری تولید ۶۵۰ مگاوات برقی خورشیدی در فارس تا پایان سال
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت: در دولت چهاردهم بحث تولید برق از طریق نیروگاههای خورشیدی جزو اولویتها است و هدفگذاری شده که تا پایان سال حدود ۵ هزار مگاوات وارد مدار شود.
به گزارش ایلنا، محمود رضاییکوچی افزود: در استان فارس تاکنون بیش از ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شده که تا پایان سال افزون بر ۶۵۰ مگاوات دیگر وارد مدار خواهد شد و در سالهای آتی نیز هدفگذاری شده که تا افزون بر ۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با اشاره به اینکه در کشور حدود ۱۲۰ سایت نیروگاهی داریم و حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات نیز تولید برق انجام میشود، افزود: به لحاظ سرانه جهانی، میزان برق مصرفی در کشورمان به ازای هر خانواده نسبت به میانگین جهانی بیشتر است و لذا برقی که تولید میکنیم باید پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
رضاییکوچی ادامه داد: هم به لحاظ صرفهجویی و هم اصلاح الگوی مصرف باید به سمت ایجاد نیروگاههای جدید حرارتی و خورشیدی برویم.
وی اظهار کرد: تنها ۱۰ درصد کاهش در مصرف عمومی کشور در کنار اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای دولتی میتواند منجر به کاهش فشار بر شبکه شود و تاثیری چشمگیر در مصرف ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاواتی شبکه داشته باشد.فارس دارای ظرفیت ویژه برای سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، با اشاره به مزیتهای استان فارس در این زمینه گفت: برای احداث نیروگاههای خورشیدی موضوع اساسی زمین است و استان فارس با توجه به اینکه به لحاظ زاویه تابش آفتاب ویژگی خاصی دارد، راهاندازی سایتهای خورشیدی زیادی در استان آغاز شده و دولت هم از راهاندازی این سایتها با پرداخت تسهیلات و تامین پنلها حمایت میکند.
رضاییکوچی اظهار کرد: شرکتهای توزیع برق استان و شیراز و برق منطقهای نیز این موضوع را مدیریت میکنند و جلسات منظم هفتگی کنترل، پایش و رصد این سایتها در استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: استاندار فارس نیز تاکید دارد که بحث انرژی خورشیدی در استان جدی گرفته شود و ما نیز تحقق آن میزان تعهدی که برای استان در قالب برنامه کلان کشور تعریف شده را دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم بخشی از انرژی مورد نیاز استان و کشور را تامین کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، با تاکید بر نقش سرمایهگذاران بخش خصوصی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بخش خصوصی اگر بتواند در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات به بحث تولید انرژی خورشیدی ورود کند، از یک سری معافیتها برخوردار خواهد شد و در خرید تضمینی برق هم دولت سیاستهای خوبی در قالب برنامه هفتم و بودجههای سنواتی دیده است.صرفهجویی؛ راهکار کاهش خاموشیها
رضاییکوچی تصریح کرد: اگر ما صرفهجویی در مصرف انرژی در تمام بخشها را جدی بگیریم، به ویژه در فصل گرم سال با مشکل قطع برق مواجه نخواهیم شد و یا خاموشیها به حداقل خواهد رسید.
وی ادامه داد: استان فارس حدود ۴هزار مگاوات برق تولید دارد که در شرایط معمولی میزان تولید ما از مصرف بیشتر است و در حقیقت ما استان خودکفایی هستیم اما این برق از طریق شبکه به دیگر استانها نیز منتقل میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، به وضعیت مصرف گاز در استان هم اشاره کرد و گفت: در بحث گاز از آنجا که استان فارس در ابتدای خط انتقال گاز قرار دارد، فشار گاز در این استان بالا است و مصرف گاز در این استان در شبانهروز حدود ۴۰ میلیون متر مکعب است که عمده آن در صنایع و کارخانههای بزرگ و بعد از آن بخش خانگی مصرف میشود.
مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در فارس
رضاییکوچی، درباره مصرف سوخت در فارس اظهار کرد: در استان مصرف شبانهروز گازوئیل ۷میلیون لیتر و مصرف بنزین نیز حدود ۱۰ میلیون لیتر است.
وی ادامه داد: بخشی از بنزین مورد نیاز استان از پالایشگاه شیراز و بخشی نیز از دیگر استانها تامین میشود که به وسیله یک شبکه حمل و نقل وسیع از دیگر استانها به فارس منتقل میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس اظهار کرد: لذا با توجه به بالا بودن مصرف بنزین، صرفهجویی در این زمینه نیز ضروری است و میتواند کمک کند که پالایشگاهها در تامین سوخت مورد نیاز کشور دچار مشکل نشوند.تامین سوخت بخشهای مختلف بدون مشکل انجام میشود
رضاییکوچی گفت: در بحث تامین سوخت ماشینآلات، خودروهای حوزه حمل و نقل و کشاورزی و همچنین حوزه صنعت نیز بر اساس الگوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی این کار انجام میشود و در این زمینه با توجه به مصرف هوشمندانه و متعارف مشکلی نداریم.