رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:
خانوادهها از ثبتنام در کودکستانهای فاقد مجوز، خودداری کنند
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت دوره پیشدبستانی در شکلگیری شخصیت و آمادگی آموزشی کودکان، از خانوادهها خواست هنگام ثبتنام، فقط کودکستانها و مراکز دارای مجوز رسمی را انتخاب کنند و گفت: استفاده از ظرفیت مراکز مجاز، زمینه بهرهمندی کودکان از برنامههای تربیتی استاندارد، مربیان آموزش دیده و محتوای متناسب با هویت ایرانی ـ اسلامی را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، معصومه علیزاده با اشاره به سیاستهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات دوره کودکی، اظهار کرد: اقدامات مؤثری در سالهای گذشته برای توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی و افزایش دسترسی کودکان به خدمات تربیتی استاندارد انجام شده است که نتیجه آن رشد نرخ پوشش این دوره و افزایش اعتماد خانوادهها به نظام تعلیم و تربیت بوده است.
وی با بیان اینکه دوره کودکی مهمترین مرحله شکلگیری شخصیت، مهارتهای اجتماعی و آمادگی یادگیری در سالهای بعدی زندگی است، افزود: انتخاب آگاهانه خانوادهها در این دوره میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر رشد و موفقیت فرزندان داشته باشد؛ از این رو ضروری است والدین پیش از ثبتنام، از وضعیت مجوز و اعتبار مرکز مورد نظر اطمینان حاصل کنند.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت برخی مراکز فاقد مجوز خاطرنشان کرد: مدارک صادره از مراکز غیرمجاز فاقد اعتبار قانونی بوده و خانوادهها باید از ثبتنام فرزندان خود در چنین مراکزی خودداری کنند. مراکز دارای مجوز تحت نظارت آموزشی و تربیتی قرار دارند و از مربیان واجد شرایط، محتوای تأییدشده و ضوابط مشخص آموزشی بهره میبرند.
علیزاده ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ساماندهی مراکز کودکستانی، جلوگیری از دریافت شهریههای غیرمتعارف، ارتقای کیفیت برنامههای تربیتی و اطمینان از ارائه محتوای علمی و متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی به کودکان است.
وی همچنین با اشاره به توسعه ساختارهای اجرایی حوزه تعلیم و تربیت کودک در کشور و استان گفت: ایجاد و تقویت ساختارهای تخصصی این حوزه در سطوح مختلف، امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد مراکز، پشتیبانی آموزشی از مربیان و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به کودکان را فراهم کرده است.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اطلاعات کودکان شرکتکننده در دوره پیشدبستانی در سامانههای رسمی آموزش و پرورش ثبت و مدیریت میشود که این موضوع علاوه بر تسهیل فرایندهای آموزشی، امکان برنامهریزی دقیقتر برای ورود آنان به دوره ابتدایی را نیز فراهم میکند.
وی با دعوت از خانوادهها برای مراجعه به مراکز دارای مجوز رسمی تأکید کرد: والدین میتوانند پیش از ثبتنام، از طریق ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق یا سامانههای معرفیشده، بررسی تابلوهای کودکستان دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و پوستر شهریه نصبالعین در کودکستان نسبت به استعلام وضعیت مجوز کودکستانها اقدام کنند تا فرزندانشان از خدمات آموزشی و تربیتی استاندارد و مورد تأیید بهرهمند شوند.