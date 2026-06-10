به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، هادی مقدم‌زاده اظهار کرد: ارتقای جایگاه گمرک نوردوز در پی پیگیری‌های مستمر استاندار آذربایجان شرقی و نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی محقق شد.

مقدم‌زاده افزود: در این زمینه جلسات و رایزنی‌های متعددی با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و با توجه به اهمیت راهبردی مرز نوردوز در تبادلات تجاری کشور، جایگاه این گمرک از سطح قبلی به اداره‌کل ارتقا یافت.

وی تصریح کرد: مرز نوردوز که در محدوده منطقه آزاد ارس قرار دارد، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور در مسیر ارتباطی ایران با حوزه قفقاز و اوراسیا به شمار می‌رود و ارتقای جایگاه گمرک آن می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت، افزایش ظرفیت ترانزیت و توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه ایفا کند.

مقدم‌زاده ادامه داد: با ارتقای جایگاه گمرک نوردوز به اداره‌کل، اختیارات مدیریتی و عملیاتی این گمرک افزایش می‌یابد و بسیاری از فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری که پیش از این نیازمند ارجاع به سطوح بالاتر بود، از این پس در همین مرز قابل انجام خواهد بود.

وی بیان کرد: این اقدام موجب تسریع در تشریفات گمرکی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تسهیل صادرات و واردات از این مسیر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین گفت: ارتقای ساختاری گمرک نوردوز، زمینه تقویت زیرساخت‌های گمرکی، افزایش نیروی انسانی تخصصی و توسعه تجهیزات کنترلی و لجستیکی در این مرز مهم را فراهم می‌کند که این امر به افزایش امنیت و شفافیت در مبادلات تجاری نیز کمک خواهد کرد.

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