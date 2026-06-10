پایان عملیات مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم و جو فارس
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اتمام موفقیتآمیز عملیات مبارزه با علفهای هرز در ۳۹۷ هزار هکتار از مزارع گندم و جو این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، جاوید عباسی بیان کرد: این عملیات که با هدف ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد محصولات استراتژیک کشاورزی انجام شد، از دیماه سال گذشته در مناطق جنوبی آغاز و تا نیمه خردادماه در شهرستانهای شمالی به پایان رسید.
وی با اعلام این خبر تصریح کرد: در این طرح، مجموعاً ۳۲۱ هزار هکتار گندم آبی و دیم و ۷۵ هزار هکتار جو آبی و دیم تحت پوشش عملیات سمپاشی قرار گرفتند.
این مقام مسئول عنوان کرد: که زمانبندی دقیق و اجرای عملیات مطابق با اقلیم مناطق مختلف استان، نقش مؤثری در موفقیت این طرح داشته است.
عباسی رعایت اصول فنی و توصیههای کارشناسی را عامل اصلی در پایداری کنترل علفهای هرز دانست.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت استفاده از علفکشها با مکانیسمهای اثر متفاوت و رعایت دقیق دُز توصیهشده، خاطرنشان کرد: این رویکرد علمی علاوه بر پیشگیری از مقاومت گیاهی، به بهبود چشمگیر کیفیت برداشت نهایی محصولات گندم و جو در استان کمک شایانی کرده است.