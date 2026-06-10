اصلاح ۱۰۰ درصدی فیدرهای بحرانی شرکت توزیع نیروی برق فارس

به گزارش ایلنا، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در این مراسم از اصلاح ۱۰۰ درصدی فیدرهای بحرانی در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در قالب طرح سامان خبر داد.

مهدی زارع خفری گفت: عملیات سرویس، اصلاح و بهسازی ۷ فیدر بحرانی این شرکت شامل: فیدر شورآب (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان فیروزآباد)، فیدر سیمکان (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان بوانات)، فیدر قشلاق (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان خرم بید)، فیدر پردیس (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گراش)، فیدر پارسیان (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر)، فیدر خواجه جمالی (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان بختگان) و فیدر قزل آچی (مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان اقلید) که در قالب طرح سامان از سال گذشته شروع شده بود، با بهره گیری از ۱۶۴ نفر نیروی عملیاتی و ۸۲ گروه اجرایی و عملیاتی با موفقیت انجام گرفت.

وی بر نقش مهم اجرای طرح «سامان» بر کاهش عیوب فنی و پیشگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته تاکید کرد و گفت: در همین راستا، در سال گذشته فیدرهای بحرانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر اساس شاخص‌های دقیق فنی از جمله تعداد خاموشی‌ها و میزان انرژی تأمین‌ نشده، شناسایی و در اولویت عملیات نگهداشت موثر قرار گرفتند.

این مقام مسئول طرح ملی «سامان» را یکی از راهبردهای کلیدی صنعت برق در بهسازی، اصلاح و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های توزیع برق، عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین مانورهایی می تواند در ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه ، بهبود وضعیت نگهداشت دارایی های فیزیکی و آمادگی هرچه بیشتر برای عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ نقش بسزایی داشته باشد.

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