سخنگوی سازمان غذا و دارو؛
میانگین نرخ اصلاح قیمت داروها در کشور ۴۸ درصد تعیین شده است
مشاور و سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه میانگین اصلاح قیمت داروها حدود ۴۸ درصد تعیین شده است، گفت: این میزان افزایش فاصله قابل توجهی با درخواست اولیه تولیدکنندگان دارو برای رشد ۱۴۲ درصدی قیمتها دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد هاشمی روز چهارشنبه بیستم خرداد در حاشیه افتتاح آزمایشگاه مرجع سلامت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهتر است به جای عبارت «افزایش قیمت دارو» از عنوان «اصلاح قیمت دارو» استفاده شود، زیرا افزایش هزینههای تولید بهطور طبیعی بر قیمت تمامشده دارو تأثیر میگذارد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش سالانه حقوق و دستمزد، بیمه، بستهبندی، مواد اولیه، حملونقل و سایر هزینههای تولید فشار قابل توجهی بر صنعت داروسازی وارد کرده و نمیتوان این واقعیتهای اقتصادی را نادیده گرفت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به درخواست برخی شرکتهای دارویی برای افزایش حدود ۱۴۲ درصدی قیمت داروها، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بیمهها و سایر دستگاههای مرتبط، تصمیم بر آن شد که اصلاح قیمتها بهصورت کنترلشده انجام شود.
هاشمی ادامه داد: در نهایت میانگین اصلاح قیمت داروها حدود ۴۸ درصد و در برخی اقلام حدود ۶۰ درصد تعیین شد که فاصله قابل توجهی با درخواست اولیه تولیدکنندگان داشت.
وی با تأکید بر تداوم برنامهریزیها برای تأمین پایدار دارو اضافه کرد: با وجود دشواریهای موجود، تدابیر لازم برای مدیریت شرایط مختلف اندیشیده شده است و تلاش میشود روند تأمین دارو با کمترین مشکل ادامه یابد.
هاشمی با اشاره به چالشهای صنعت دارو در ماههای گذشته، تصریح کرد: علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات ناشی از جنگ و آسیب به برخی زیرساختها نیز فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین دارو وارد کرده است.
وی بدهیهای معوق دولت و بیمهها به شرکتهای دارویی را از مهمترین مشکلات این صنعت دانست و ادامه داد: بخشی از مطالبات پرداخت شده، اما همچنان حجم قابل توجهی از بدهیها باقی مانده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با قدردانی از فعالیت شبانهروزی شرکتهای دارویی و توزیعی در شرایط بحرانی گفت: برخی مجموعهها حتی بهصورت چهار شیفته فعالیت کردند تا روند تولید، توزیع و تأمین دارو متوقف نشود.
هاشمی شفافسازی قیمت دارو را از مطالبات مردم عنوان کرد و افزود: استفاده از سامانههای الکترونیکی و بارکدهای هوشمند میتواند امکان مشاهده قیمت رسمی و بهروز دارو را برای مردم و داروخانهها فراهم کند.
وی تأکید کرد: دارو کالایی متفاوت از سایر کالاهاست و باید در سراسر کشور با قیمت مشخص و یکسان عرضه شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر، اظهار کرد: در این مدت ۴۴ شرکت دارویی و سلامتمحور، هفت داروخانه در تهران و حدود ۵۰ داروخانه در سایر نقاط کشور دچار خسارت شدند. با وجود این شرایط، شبکه دارویی کشور توانست خدمات خود را حفظ کند و مردم با کمبود گسترده دارو مواجه نشدند.
وی بیان کرد: حدود ۴۰ هزار مجروح جنگ اخیر در مراکز درمانی کشور پذیرش شدند و نظام سلامت بهویژه در بخش تأمین دارو توانست در شرایط دشوار نیز به وظایف خود عمل کند.