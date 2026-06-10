میانگین نرخ اصلاح قیمت داروها در کشور ۴۸ درصد تعیین شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد هاشمی روز چهارشنبه بیستم خرداد در حاشیه افتتاح آزمایشگاه مرجع سلامت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهتر است به جای عبارت «افزایش قیمت دارو» از عنوان «اصلاح قیمت دارو» استفاده شود، زیرا افزایش هزینه‌های تولید به‌طور طبیعی بر قیمت تمام‌شده دارو تأثیر می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سالانه حقوق و دستمزد، بیمه، بسته‌بندی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید فشار قابل توجهی بر صنعت داروسازی وارد کرده و نمی‌توان این واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفت.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به درخواست برخی شرکت‌های دارویی برای افزایش حدود ۱۴۲ درصدی قیمت داروها، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، تصمیم بر آن شد که اصلاح قیمت‌ها به‌صورت کنترل‌شده انجام شود.

هاشمی ادامه داد: در نهایت میانگین اصلاح قیمت داروها حدود ۴۸ درصد و در برخی اقلام حدود ۶۰ درصد تعیین شد که فاصله قابل توجهی با درخواست اولیه تولیدکنندگان داشت.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین پایدار دارو اضافه کرد: با وجود دشواری‌های موجود، تدابیر لازم برای مدیریت شرایط مختلف اندیشیده شده است و تلاش می‌شود روند تأمین دارو با کمترین مشکل ادامه یابد.

هاشمی با اشاره به چالش‌های صنعت دارو در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات ناشی از جنگ و آسیب به برخی زیرساخت‌ها نیز فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین دارو وارد کرده است.

وی بدهی‌های معوق دولت و بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی را از مهم‌ترین مشکلات این صنعت دانست و ادامه داد: بخشی از مطالبات پرداخت شده، اما همچنان حجم قابل توجهی از بدهی‌ها باقی مانده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با قدردانی از فعالیت شبانه‌روزی شرکت‌های دارویی و توزیعی در شرایط بحرانی گفت: برخی مجموعه‌ها حتی به‌صورت چهار شیفته فعالیت کردند تا روند تولید، توزیع و تأمین دارو متوقف نشود.

هاشمی شفاف‌سازی قیمت دارو را از مطالبات مردم عنوان کرد و افزود: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و بارکدهای هوشمند می‌تواند امکان مشاهده قیمت رسمی و به‌روز دارو را برای مردم و داروخانه‌ها فراهم کند.

وی تأکید کرد: دارو کالایی متفاوت از سایر کالاهاست و باید در سراسر کشور با قیمت مشخص و یکسان عرضه شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر، اظهار کرد: در این مدت ۴۴ شرکت دارویی و سلامت‌محور، هفت داروخانه در تهران و حدود ۵۰ داروخانه در سایر نقاط کشور دچار خسارت شدند. با وجود این شرایط، شبکه دارویی کشور توانست خدمات خود را حفظ کند و مردم با کمبود گسترده دارو مواجه نشدند.

وی بیان کرد: حدود ۴۰ هزار مجروح جنگ اخیر در مراکز درمانی کشور پذیرش شدند و نظام سلامت به‌ویژه در بخش تأمین دارو توانست در شرایط دشوار نیز به وظایف خود عمل کند.

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