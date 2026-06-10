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تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران عازم «جایزه بزرگ» استانبول می‌شود/ سهم ۶ نفره مازندرانی‌ها در کاروان اعزامی

تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران عازم «جایزه بزرگ» استانبول می‌شود/ سهم ۶ نفره مازندرانی‌ها در کاروان اعزامی
کد خبر : 1797048
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کاروان تیم ملی جوجیتسو برزیلی جمهوری اسلامی ایران، با ترکیبی قدرتمند و حضور چشم‌گیر ورزشکاران و مربیان مازندرانی، روز ۲۸ خرداد ماه جهت شرکت در مسابقات معتبر جایزه بزرگ راهی استانبول ترکیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این دوره از رقابت‌های جایزه بزرگ استانبول که از رویدادهای دارای امتیاز رنکینگ جهانی محسوب می‌شود، میزبان برترین‌های این رشته از سراسر جهان است. نکته قابل توجه در این اعزام، نقش کلیدی استان مازندران به عنوان قطب ورزش‌های رزمی کشور است؛ به طوری که ۶ تن از ورزشکاران و مربیان این کاروان را نخبگان ورزشی این استان تشکیل می‌دهند.

گفتنی است امیر عباس انوری مربی مازندرانی تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران با عنوان اینکه ، در این دوره از مسابقات که از ۲۸ الی ۳۱ خرداد در استانبول ترکیه برگزار می شود پنج ورزشکار مازندرانی حضور دارند ، خاطرنشان کرد : امیرارسلان انوری ورزشکار ۱۱ ساله تیم ملی جوجیتسو برزیلی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۲۰۲۴ مدال طلا این مسابقات را کسب نموده است در رده سنی بالاتر در این دوره از مسابقات شرکت می نماید.

وی ادامه داد: امیر پاشا انوری و معین عزیزپور،‌سید علی هاشمی و امیرحسین خدادادی سایر ورزشکارانی هستند که در این رویداد مهم حضور خواهند داشت .

وی اظهار کرد: تیم ملی جوجیتسو برزیلی جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته که این مسابقات جایزه بزرگ ( تور جهانی ) در استانبول ترکیه برگزار گردید توانست مقام قهرمانی را کسب کند.

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