سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تشریح جزئیات محدودیت‌های ترافیکی از امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد لغایت شنبه ۲۳ خرداد ماه اظهار داشت:

۱. محدودیت تردد موتورسیکلت:

تردد تمامی موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورهای انتظامی و امدادی در ماموریت‌های ضروری) از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخه ۲۳ خرداد از محورهای کرج - چالوس، هراز و سوادکوه و بالعکس ممنوع می‌باشد.

۲. محور کندوان (کرج - چالوس)

وسایل نقلیه سنگین:

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

محدودیت‌های مقطعی: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت مشاهده بار ترافیکی سنگین، با صلاحدید مامورین ما در صحنه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

محدودیت قطعی روز جمعه (۲۲ خرداد):

از ساعت ۱۴:۰۰، ورود خودروها از ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

از ساعت ۱۵:۰۰، محور از پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌گردد.

از ساعت ۱۶:۰۰، مسیر از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد (شمال به جنوب).

طرح در ساعت ۲۴:۰۰ پایان یافته و مسیر دوطرفه می‌شود؛ البته در صورت تخلیه بار ترافیکی، ممکن است طرح زودتر از این ساعت به پایان برسد.

نکته برای بومیان: تردد در جاده قدیم تا پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما حرکت به سمت چالوس برای سایرین از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.

۳. محور هراز

تریلرها: تردد کلیه تریلرها کماکان در این محور ممنوع است.

کامیون‌ها:

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در ساعات زیر ممنوع می‌باشد:

امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ): از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰

روزهای پنجشنبه و جمعه ( مورخه ۲۱ و ۲۲ خرداد ) : از ساعت ۰۸:۰۰ الی۲۴:۰۰

محدودیت یک‌طرفه: در روزهای جمعه و شنبه( ۲۲ و ۲۳ خرداد ) در صورت سنگینی ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌ راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

سرهنگ عبادی در پایان تاکید کرد: مامورین پلیس راه در تمامی نقاط حساس حضور فعال داشته و با هرگونه تخلف حادثه‌ ساز بویژه عبور ممنوع در زمان محدودیت‌ها طبق قانون برخورد خواهند کرد.

وی افزود: رانندگان محترم پیش از حرکت، وضعیت جوی و ترافیکی را از مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استعلام نمایند.

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