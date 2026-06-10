معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
تداوم مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی در فارس/ برخورد با چاههای غیرمجاز تشدید میشود
جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان فارس به میزبانی شرکت آب منطقهای فارس برگزار شد و در آن بر تداوم مدیریت، کنترل و بهینهسازی برداشت از منابع آب زیرزمینی استان تأکید شد.
به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در این جلسه با اشاره به آمارها، عملکرد شرکتهای آب و برق و جهاد کشاورزی را در مقایسه با سالهای قبل و در زمینه مقابله با ناترازی و تنش آبی، بهتر ارزیابی کرد.
محمود رضایی کوچی با بیان اینکه امسال به دلیل بارندگیها شرایط بهتری را شاهد هستیم، تأکید کرد: تداوم مدیریت و بهینهسازی مصارف آب در بخشهای مختلف، نهتنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی برای تحقق اهداف حوزه آب ضروری است، گفت: در موضوع چاهها، با هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت مازاد بر پروانه و برخورد جدی با چاههای غیرمجاز اهمیت ویژهای دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین بر ضرورت تشدید برخوردهای قانونی با بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی تأکید کرد و توجه به کشاورزانی که در مناطق ممنوعه اقدام به کشت برنج میکنند را ضروری دانست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس نیز در این نشست با تشریح وضعیت منابع آب استان، اظهار کرد: در سال آبی جاری، وضعیت بارشها از نظر میانگین و پراکنش نسبت به دورههای مشابه بلندمدت بهتر بوده است.
سیاوش بدری با بیان اینکه بهبود بارندگیها به معنای عبور از شرایط خشکسالی نیست، افزود: با وجود افزایش حجم ذخیره سدهای استان نسبت به سال گذشته، مدیریت و بهینهسازی مصارف باید همچنان ادامه یابد.
وی با اشاره به شرایط بارندگی در جنوب و شرق فارس ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیهها و مدیریت مصرف، شهرستانهای داراب و زریندشت سال مطلوبی را از نظر تأمین آب شرب تجربه کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس همچنین به رهاسازی ۱۰۶ میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی و تولید برقآبی از سد درودزن اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور از خرداد سال گذشته تاکنون، در زمینه تأمین آب با هیچگونه مشکلی مواجه نبودهایم و در هیچ نقطهای، آب حتی برای لحظهای قطع نشده است.
بدری با اشاره به اجرای مصوبات سال گذشته این کارگروه، بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی در نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب تأکید کرد و ابراز امیدواری داشت با استمرار حمایتهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، شاهد افزایش عملکرد در برخورد با چاههای غیرمجاز باشیم.
وی افزود: سال گذشته ۱۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان فارس پر و مسلوبالمنفعه شد و ۲۸۷۳ دستگاه کنتور هوشمند نیز نصب شد، اما تحقق کامل اهداف در این زمینه نیازمند همکاری مستمر و مؤثر همه دستگاههای اجرایی است.
بر اساس این گزارش، اعضای کارگروه سازگاری با کمآبی فارس نیز بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای نصب کنتورهای هوشمند، تشدید برخورد قانونی با متخلفان کشت برنج در مناطق ممنوعه، تسریع در پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز بهویژه در محدوده سد درودزن و اطراف دریاچه پریشان تأکید و این موارد را تصویب کردند.