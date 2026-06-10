به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله تیموری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با بیان این نکته که «کشاورزی محور استقلال است»، تأکید کرد تولیدات کشاورزی بزرگ‌ترین عامل تضمین تاب‌آوری جامعه در برابر فشارهای خارجی و نوسانات ارزی است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو افزود: در فراز و نشیب‌های فعلی، اگر به کشاورزی توجه ویژه نشود، تاب‌آوری لازم را نخواهیم داشت. هدف ما در مازندران، تغییر منظومه فکری مدیران و تأکید بر این حقیقت است که کشاورزی، محور زندگی و تضمین آینده کشور است.

تیموری با اشاره به افزایش بیش از ۵۰ درصدی اعتبارات بخش مکانیزاسیون، از تغییر بنیادین در شیوه توزیع ماشین‌آلات خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته توزیع تجهیزات صرفاً تقاضامحور بود، اما اکنون با مطالعه دقیق نیازمندی‌های هر شهرستان و نوع محصول، توزیع را متناسب‌سازی می‌کنیم تا کشاورزان خرد نیز از این امکانات بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به تنوع اقلیمی ۱۱‌گانه استان، بر ضرورت اصلاح الگوی کشت تأکید کرد و گفت: هدف ما ارتقای سهم ارقام پرمحصول برنج از ۳۰ درصد فعلی به بالای ۵۰ درصد است تا با افزایش تولید فراتر از ۱.۷ میلیون تن، وابستگی به واردات کاهش یافته و بازار در برابر سودجویان مصون بماند.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران از تغییرات بنیادین در سیستم نظارتی بنادر شمالی خبر داد و افزود: با رشد ۵۷ درصدی حجم واردات نهاده‌ها، حجم فعالیت‌های نظارتی ما تقریباً ۷ برابر افزایش یافته است. برای اولین بار، فعالیت در ۷ تا ۸ ایستگاه قرنطینه در سه بندر اصلی شمال کشور به‌صورت ۲۴ ساعته سازماندهی شده تا تمامی نهاده‌های وارداتی به‌صورت دقیق و کیلوگرم به کیلوگرم از نظر بهداشتی ارزیابی شوند.

وی در ادامه راهکار نوین خود برای رفع کمبود علوفه را معرفی کرد و گفت: مصمم هستیم از ظرفیت حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی برنج‌کاری که پس از برداشت، بیش از ۹۰ درصد آن‌ها بلاکشت می‌ماند، برای تولید علوفه زمستانه استفاده کنیم. در همین راستا، ماشین‌های برداشت علوفه (چاپر) در قالب طرح‌های حمایتی به شهرستان‌های کلیدی واگذار خواهد شد.

تیموری در خصوص چالش تأمین کود، از تصمیم سازمان برای حمایت از کشاورزان در بازه تغییر قیمت‌ها خبر داد و گفت: برای اینکه کشاورزان در زمان تغییر قیمت‌ها یا تعطیلی سامانه دچار مشکل نشوند، تصمیم گرفتیم موجودی ۴۷۰۰ تنی کود اوره را با قیمت‌های قدیم توزیع کنیم تا سهمیه سدّببری کود در استان به بالای ۹۶ درصد برسد.

وی با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی تولید اوره در جهان و چالش‌های تأمین فسفات در شرایط بحرانی و جنگی، تأکید کرد: تکلیف قانونی دولت تأمین ۵۰ درصد کود است و ۵۰ درصد دیگر بر عهده خود کشاورز است. سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از طریق طرح‌های "جهش شالیزار" و "جهش دیمیزار"، حداکثر تلاش خود را برای تأمین سموم و نهاده‌ها انجام می‌دهد.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت تغییر واریته‌های قدیمی در مرکبات و ارتقای تولیدات، از برنامه‌های توسعه صنعتی خبر داد و افزود: هدف ما رسیدن به کشاورزی مدرن و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی است. در این راستا، رایزنی‌های گسترده‌ای برای احداث ۲ تا ۳ کارخانه تخصصی گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان به‌ویژه منطقه هزار جریبی بهشهر انجام شده است تا نقش زنان روستایی در این زنجیره تقویت شود.

تیموری در خصوص محصولات استراتژیک اظهار داشت: امسال حدود ۶۹ هزار هکتار گندم در استان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار تن محصول برداشت شود و در رابطه با قیمت‌گذاری افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید (کود و سموم)، قیمت خرید گندم از مبلغ اولیه ۲۹,۵۰۰ تومان به حدود ۴۹ هزار تومان تعدیل شد.

تیموری از دستاوردهای ملموس در حوزه زیرساخت‌ها خبر داد و اعلام کرد: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، بیش از ۴۶ پروژه کشاورزی در سطح استان افتتاح می‌شود. این اقدامات علاوه بر تقویت زنجیره تولید، منجر به ایجاد بیش از ۹۰ فرصت شغلی جدید برای جوانان و فعالان این حوزه شده است.

وی خاطرنشان کرد که ارزش کل این سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های اجرایی بالغ بر ۵۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی مازندران است.

انتهای پیام/