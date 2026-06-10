اقتدار ارتش و سپاه، هیمنه پوشالی استکبار را در هم شکسته است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری شیرازی، چهارشنبه ۲۰ خرداد در مراسم معنوی غبارروبی حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) که با حضور امیر سرتیپ رضایی فرمانده ارشد ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، فرماندهان یگان‌های ارتش، سرهنگ محمدی فرمانده یگان امنیتی امین ولایت و جمعی از مسئولان فرهنگی و معاونین اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان فارس برگزار شد، حضور نیروهای مسلح در فضاهای معنوی را تجلی پیوند عمیق میان ارزش‌های دینی و روحیه ایثارگری توصیف کرد.

وی با تجلیل از دلاورمردی‌های نیروهای مسلح کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی تنها کشوری است که با تکیه بر ایمان و توان نظامی، هژمونی دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است.

طاهری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ارتش، به‌ویژه سپهبدان شهید قرنی، صیاد شیرازی و موسوی و دیگر سرلشکران شهید همچون فلاحی، فکوری، نامجو، ستاری و نصیرزاده، افزود: امروز به برکت وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش دلاور، ملت ایران هیچ‌گاه احساس ضعف نکرده و نخواهد کرد.

رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز با اشاره به تقارن این مراسم با ایام مباهله، این روز را یادآور پیروزی قطعی حق بر باطل دانست و بیان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر ایمان الهی، هیمنه پوشالی مستکبران را در منطقه شکسته است.

وی به عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح علیه دشمنان اشاره کرد و گفت: این اقتدار که منجر به سرافکندگی دشمنان و التماس آنان برای آتش‌بس شد، نشان‌دهنده توانمندی بالای فرزندان این مرز و بوم است، لذا ما همواره پشتیبان این خدمت‌گزاران جان‌برکف هستیم.

طاهری شیرازی در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت محض از فرامین مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا، تصریح کرد: ملت ایران و روحانیت، دوشادوش نیروهای مسلح ایستاده‌اند. همان‌طور که تاکنون پشتیبان شما بوده‌ایم، در آینده نیز خواهیم بود و با قاطعیت در برابر هرگونه خطای محاسباتی دشمنان ایستادگی خواهیم کرد.

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