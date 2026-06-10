جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه در تماس با ایلنا در خوزستان، گفتند: اگرچه حقوق فروردین‌ماه کارکنان پرداخت شده است، اما حقوق اردیبهشت‌ماه همچنان واریز نشده و کارگران در کنار مطالبات مزدی، با مشکلات ناشی از پرداخت نشدن حق بیمه نیز مواجه هستند.

آنان اعلام کردند: حق بیمه‌ی ماه‌های مهر و آبان سال گذشته و همچنین فروردین و اردیبهشت سال جاری تاکنون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است؛ موضوعی که موجب اختلال در بهره‌مندی کارکنان و خانواده‌های آنان از خدمات درمانی و بیمه‌ای شده است.

به گفته این کارگران، بسیاری از آنان هنگام مراجعه به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و پزشکان به دلیل ثبت نشدن سوابق بیمه‌ای، ناچار به پرداخت آزاد هزینه‌های درمان هستند که این مسئله فشار مضاعفی را بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است.

کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان و دارو، اظهار کردند: در شرایطی که بخشی از حقوق ما نیز با تأخیر پرداخت می‌شود، دریافت خدمات پزشکی به صورت آزاد مشکلات معیشتی و درمانی را دوچندان کرده است.

آنان همچنین با بیان اینکه فعالیت تولیدی شرکت ادامه دارد، خواستار ورود مسئولان برای تعیین تکلیف مطالبات مزدی و پرداخت حق بیمه معوق کارکنان شدند تا امکان استفاده مجدد از خدمات سازمان تأمین اجتماعی برای خود و خانواده‌هایشان فراهم شود.

انتهای پیام/