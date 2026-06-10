خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد؛

کاهش ۵.۵ درصدی تلفات جاده‌ای برون‌شهری در لرستان/ آمار فوتی‌های درون‌شهری ثابت ماند

کاهش ۵.۵ درصدی تلفات جاده‌ای برون‌شهری در لرستان/ آمار فوتی‌های درون‌شهری ثابت ماند
کد خبر : 1796851
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان از کاهش ۵.۵ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و روستایی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در حالی که آمار فوتی‌های حوادث رانندگی در حریم شهری نسبت به سال گذشته تغییری نداشته، تعداد جان‌باختگان محورهای برون‌شهری و روستایی با کاهش همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فارسی‌نژاد روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه در نشست با خبرنگاران آخرین آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کردو اظهار داشت: تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در حریم شهری استان در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۳ نفر بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته و همچنان ثابت باقی مانده است. 

وی با اشاره به آمار ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی استان افزود: در بخش حوادث رانندگی جاده‌های برون‌شهری و روستایی، تعداد جان‌باختگان در سال ۱۴۰۴ به ۳۹۹ نفر رسیده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۲۲ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده بودند. 

فارسی‌نژاد تصریح کرد: مقایسه آمار دو سال اخیر نشان می‌دهد تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در محورهای برون‌شهری و روستایی استان ۲۳ نفر کاهش یافته که بیانگر کاهش ۵.۵ درصدی تلفات در این بخش است. 

وی این کاهش را نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها، افزایش نظارت‌های ترافیکی، آگاهی‌بخشی عمومی و همکاری دستگاه‌های مسئول دانست و بر استمرار برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش بیشتر تلفات جاده‌ای تأکید کرد. 

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ این روند کاهشی نیازمند مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی، رانندگان و کاربران جاده‌ای در رعایت قوانین و اصول ایمنی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی