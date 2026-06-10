به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فارسی‌نژاد روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه در نشست با خبرنگاران آخرین آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کردو اظهار داشت: تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در حریم شهری استان در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۳ نفر بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته و همچنان ثابت باقی مانده است.

وی با اشاره به آمار ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی استان افزود: در بخش حوادث رانندگی جاده‌های برون‌شهری و روستایی، تعداد جان‌باختگان در سال ۱۴۰۴ به ۳۹۹ نفر رسیده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۲۲ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده بودند.

فارسی‌نژاد تصریح کرد: مقایسه آمار دو سال اخیر نشان می‌دهد تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در محورهای برون‌شهری و روستایی استان ۲۳ نفر کاهش یافته که بیانگر کاهش ۵.۵ درصدی تلفات در این بخش است.

وی این کاهش را نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها، افزایش نظارت‌های ترافیکی، آگاهی‌بخشی عمومی و همکاری دستگاه‌های مسئول دانست و بر استمرار برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش بیشتر تلفات جاده‌ای تأکید کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ این روند کاهشی نیازمند مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی، رانندگان و کاربران جاده‌ای در رعایت قوانین و اصول ایمنی است.

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