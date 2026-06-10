با دستور قضایی؛ ۵۱ اتوبوس شهری از گمرکات هرمزگان ترخیص شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری مجهز به سامانه‌های کاهش آلایندگی هوا خبر داد و اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کالاها و اقلام موجود در بنادر و گمرکات کشور، با اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، فرآیند ترخیص این ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی افزود: این اتوبوس‌ها که برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل شهری کشور وارد شده‌اند، پس از رفع موانع قانونی و اداری، آماده تحویل به بهره‌برداران و ورود به چرخه خدمات‌رسانی هستند.

قهرمانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل روند ترخیص این محموله تصریح کرد: با نظارت مستمر دستگاه قضایی و پیگیری موضوع از مراجع ذی‌ربط در استان و مرکز، مجوزهای مورد نیاز از جمله تأییدیه‌های محیط زیست، استاندارد و سایر استعلامات قانونی در حداقل زمان ممکن اخذ شد و فرآیند ترخیص بدون وقفه به انجام رسید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور به توسعه و نوسازی، دستگاه‌های مسئول موظف شدند تمامی اقدامات لازم را برای تکمیل فرآیند ترخیص و تحویل این اتوبوس‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی با قدردانی از همکاری استانداری هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط گفت: خوشبختانه با هم‌افزایی میان مجموعه قضایی و اجرایی استان، تمامی این اتوبوس‌ها ترخیص شده و آماده بهره‌برداری هستند.

قهرمانی در پایان با اشاره به ویژگی‌های فنی این ناوگان اظهار داشت: اتوبوس‌های ۱۸ متری ترخیص‌شده با هدف کاهش بار ترافیکی و کمک به بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا مورد استفاده قرار خواهند گرفت و هر یک از آنها ظرفیت جابه‌جایی مسافر معادل یک واگن قطار شهری را دارند.

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