مشاور علمی سازمان کتابخانههای آستان قدس رضوی خبر داد:
رونمایی از نسخه خطی 134 ساله کتاب «حججالرضویه» در مشهد / کتابی در شرح احوال امام رضا
مشاور علمی سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: نسخه خطی کتاب «حججالرضویه» در شرح احوال، مناقب و فضایل امام رضا (ع) با قدمت 134 سال در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد. این اثر خطی توسط نظامالاسلام تهرانی در سال 1339 هجری قمری به حرم رضوی اهداء شده است.
به گزارش ایلنا، سید محسن ناجی نصرآبادی در مراسم رونمایی از کتاب، افزود: حججالرضویه اثر اسماعیل ابن محمد محسن شریف شاهرودی از علمای نیمه اول قرن چهاردهم قمری است که در سال 1314 هجری قمری توسط یحیی بن محمدباقر تفریشی به خط نسخ 16 سطری بر روی 257 برگ کاغذ به فارسی کتابت شده است.
وی به بخشهای مختلف کتاب اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: حججالرضویه یک مقدمه، 8 باب و یک خاتمه دارد. اشعار منسوب به علی بن موسی الرضا المرتضی امام هشتم شیعیان، علل شهادت آن حضرت و ثواب زیارت ایشان از جمله ابواب این کتاب است. در بخش پایانی نیز به زندگی حضرت معصومه (س) اشاره شده است.
مشاور علمی سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به انتشار نسخه چاپی کتاب فوق اشاره کرده و اظهار داشت: نسخه چاپی کتاب حججالرضویه به تصحیح و تحقیق سیدجواد طباطبائی محقق این سازمان رونمایی شد. نسخه چاپی این کتاب در قطع وزیری و در 759 صفحه در سال جاری به انتشار رسیده است.