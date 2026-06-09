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۳۱ خرداد آخرین فرصت بهره‌مندی از تسهیلات شهرسازی در فردیس

۳۱ خرداد آخرین فرصت بهره‌مندی از تسهیلات شهرسازی در فردیس
کد خبر : 1796551
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معاون شهرسازی منطقه یک شهرداری فردیس از اجرای تسهیلات و امتیازات ویژه در حوزه شهرسازی و صدور پروانه‌های ساختمانی خبر داد و گفت: با تصویب شورای اسلامی شهر فردیس و در راستای حمایت از شهروندان، تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز، رونق فعالیت‌های عمرانی و ارتقای سطح خدمات شهرسازی، تسهیلات ویژه‌ای در حوزه خدمات مرتبط با صدور پروانه‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا از البرز، زینب فروزان مهر با اشاره به آخرین مهلت تسهیلات شهرسازی در فردیس، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، مالکان املاک و ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ، از پرداخت تمام عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا معاف بوده و پروانه ساختمانی این دسته از شهروندان به صورت کاملاً رایگان صادر خواهد شد.

وی با اشاره به سایر مزایای این طرح بیان کرد: شهروندانی که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، می‌توانند از مزیت محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ بهره‌مند شوند که این امر فرصت مناسبی برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی فراهم می‌کند.

معاون شهرسازی منطقه یک شهرداری فردیس ادامه داد: مؤدیانی که دارای بدهی ناشی از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض پس از کمیسیون هستند، در صورت تقسیط بدهی بر اساس ضوابط و مصوبات قانونی، مشمول محاسبه عوارض بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ خواهند شد. همچنین در صورت پرداخت نقدی بدهی‌ها، از ۳۰ درصد تخفیف ویژه برخوردار می‌شوند.

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