به گزارش ایلنا از البرز، زینب فروزان مهر با اشاره به آخرین مهلت تسهیلات شهرسازی در فردیس، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، مالکان املاک و ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ، از پرداخت تمام عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا معاف بوده و پروانه ساختمانی این دسته از شهروندان به صورت کاملاً رایگان صادر خواهد شد.

وی با اشاره به سایر مزایای این طرح بیان کرد: شهروندانی که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، می‌توانند از مزیت محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ بهره‌مند شوند که این امر فرصت مناسبی برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی فراهم می‌کند.

معاون شهرسازی منطقه یک شهرداری فردیس ادامه داد: مؤدیانی که دارای بدهی ناشی از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض پس از کمیسیون هستند، در صورت تقسیط بدهی بر اساس ضوابط و مصوبات قانونی، مشمول محاسبه عوارض بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ خواهند شد. همچنین در صورت پرداخت نقدی بدهی‌ها، از ۳۰ درصد تخفیف ویژه برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام/