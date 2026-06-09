به گزارش ایلنا از البرز، امیرسرتیپ علی ملک، معاون صنعت سازمان پدافند غیرعامل کشور، در سفر به استان البرز و در نشست مشترک با مدیران حوزه صنعت و پدافند غیرعامل استان، آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و خسارت‌های وارد شده به بخش تولید در دوران جنگ را مورد بررسی قرار داد.

این نشست با حضور مدیران استانی در محل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز برگزار شد و طی آن گزارشی از وضعیت صنایع استان، واحدهای آسیب‌دیده و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش تولید ارائه شد.

معاون صنعت سازمان پدافند غیرعامل کشور با قدردانی از تلاش صنعتگران استان اظهار کرد: حفظ چرخه تولید در شرایط جنگی و بحرانی، مصداق جهاد در عرصه صنعت است و واحدهایی که در دوران بحران توانسته‌اند فعالیت خود را تداوم ببخشند، نقش مهمی در پایداری اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در جهان امروز افزود: در جنگ‌های نوین، زیرساخت‌ها بیش از گذشته در معرض آسیب قرار دارند و از این رو حرکت به سمت مدیریت غیرمتمرکز، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، توجه ویژه به صنایع پرخطر و رعایت دقیق حریم‌های ایمنی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

ملک تأکید کرد: ارتقای آمادگی صنایع و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری، از مهم‌ترین الزامات حوزه پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، محسن هاشمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز، گزارشی از خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی و اقدامات انجام‌شده در دوران بحران ارائه کرد و بر تداوم برنامه‌های ارتقای آمادگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی استان تأکید داشت.

وی همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش صنعت و مجموعه‌های خدمات‌رسان را از عوامل مؤثر در حفظ پایداری تولید و مدیریت شرایط اضطراری عنوان کرد.

در پایان این سفر، معاون صنعت سازمان پدافند غیرعامل کشور به همراه مدیران استانی از شهرک صنعتی بهارستان و تعدادی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند بازسازی، بازگشت به چرخه تولید و اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت‌ها قرار گرفت.

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