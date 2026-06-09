قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا و سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۱ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۳۳۴ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می شود.