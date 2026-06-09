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ابلاغی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری؛

مدیر گیلانی عضو هیئت مدیره دخانیات ایران شد

مدیر گیلانی عضو هیئت مدیره دخانیات ایران شد
کد خبر : 1796490
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طی ابلاغی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، ترکیب هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران تغییر کرد و یک مدیر گیلانی به عضویت این هیئت درآمد

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، شهیار وهابی، مدیر مجتمع دخانیات گیلان را به‌عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه راهبرد مرات کیش در هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران منصوب کرد.

مراسم معرفی این عضو جدید و تکریم عضو پیشین، طی نشستی رسمی هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران برگزار و ضمن معارفه وهابی، از محمد عزلتی‌مقدم به پاس خدمات و تلاش‌های وی در دوران عضویت در هیئت‌مدیره قدردانی شد.

این جلسه با حضور امیراسکندری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، رضوی، رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیمی و شادابی، اعضای هیئت‌مدیره، شهیار وهابی، عضو جدید و محمد عزلتی‌مقدم، عضو سابق برگزار شد.

حاضران در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای عضو جدید بر اهمیت تداوم رویکردهای مدیریتی منسجم، تقویت هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌ها و پیشبرد برنامه‌های شرکت در مسیر تحقق اهداف راهبردی تأکید کردند.

گفتنی است، شهیار وهابی مدیر مجتمع دخانیات گیلان، دارای ۲۰ سال سابقه در حوزه‌های اداری، مالی، تولید و صنعت در شرکت دخانیات ایران است و به‌عنوان یک مدیر باسابقه گیلانی، به عضویت هیئت مدیره این شرکت منصوب شده است.

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