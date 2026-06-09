پیشرفت ۹۰ درصدی فاز پنجم پروژه پارکرود کرج
عضو شورای اسلامی شهر کرج، در بازدید میدانی از فاز پنجم پروژه پارکرود کرج، از پیشرفت ۹۰ درصدی این طرح شهری خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین مهاجری در بازدید میدانی از فاز پنجم پروژه پارکرود کرج با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه، اظهار کرد: این فاز شامل ساماندهی حدود ۷۰۰ متر از بستر و حاشیه رودخانه و احداث مجموعاً ۱۴۰۰ متر مسیر پیادهروی و دسترسی در دو سوی رودخانه است که بخش عمده عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این پروژه افزود: تثبیت و بهسازی حاشیه رودخانه، اجرای مسیرهای استاندارد پیادهروی، نصب ستهای ورزشی سلامت، جانمایی و استقرار مبلمان شهری، احداث پل ارتباطی شرق به غرب رودخانه و ایجاد دسترسیهای ایمن به ساحل رودخانه از مهمترین بخشهای اجرایی این فاز به شمار میرود.
مهاجری با بیان اینکه برای اجرای این مرحله اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است، تصریح کرد: بخش عمده این اعتبار صرف عملیات عمرانی، توسعه فضای سبز و تأمین زیرساختهای رفاهی شده تا زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر شهروندان از ظرفیتهای طبیعی و تفریحی رودخانه کرج فراهم شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: پروژه پارکرود با هدف افزایش سرانه فضای سبز شهری، ارتقای کیفیت محیطی، بهبود ایمنی دسترسی شهروندان و استفاده بهینه از ظرفیتهای طبیعی رودخانه در حال اجراست و با تکمیل فاز پنجم، بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و تفریحی شهروندان و تقویت پیوند شهر با رودخانه فراهم خواهد شد.
وی همچنین بر تسریع در تکمیل عملیات باقیمانده، توسعه پوشش گیاهی بومی و مقاوم، ارتقای ایمنی مسیرها و تکمیل ساختمانهای خدماتی و رفاهی تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری مصمم است این پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل برساند تا شهروندان بتوانند از امکانات آن بهرهمند شوند.