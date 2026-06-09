آلودگی هوا در ۵ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ سه‌شنبه ۱۹ خردادماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه‌ شرکت ملی حفاری اهواز ۱۱۳، نیوساید اهواز ۱۴۵، استانداری خوزستان در اهواز ۱۳۸، کارون ۱۳۵، شوشتر ۱۱۶، شوش ۱۴۰ و بهبهان ۱۱۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.