مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
صدور نزدیک به ۵۷ هزار سند مالکیت تکبرگ در فارس از ابتدای امسال
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از صدور ۵۶ هزار و ۹۲۱ فقره سند مالکیت تکبرگ در این استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اعلام این خبر، بر اولویت این اداره کل در تسریع فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد کاداستری تأکید کرد.
وی با تفکیک آمار اسناد صادره اظهار داشت: از مجموع اسناد مالکیت تکبرگ صادر شده، نزدیک به ۱۳ هزار فقره مربوط به تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، نزدیک به ۳۰ هزار فقره تعویض اسناد تکبرگ موجود و بیش از ۱۴ هزار فقره نیز صدور سند مالکیت برای اولین بار بوده است.
نخعی افزود:در راستای اجرای این طرح، اطلاعرسانی گستردهای از طریق ظرفیتهای شهرستانی شامل فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها و همچنین تریبونهای نماز جمعه صورت گرفته است. هدف از این اطلاعرسانی، آگاهیبخشی به مالکان درباره محدودیتهای قانونی اسناد دفترچهای، از جمله عدم ارائه خدمات ثبتی و ممنوعیت انجام معاملات با این اسناد است تا دارندگان آنها نسبت به تبدیل اسناد خود به تکبرگ اقدام نمایند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند «قانون ساماندهی» و «قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی» را گامی مؤثر در جهت تسهیل و تسریع فرایند صدور اسناد دانست.
وی خاطرنشان کرد: این اداره کل با استمرار تعاملات سازنده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی، صدور اسناد مالکیت اراضی روستایی و املاک کشاورزی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار دارد.