رییس پلیس راه استان خبر داد:
10 کشته دستاورد حوادث رانندگی 2 روز گذشته استان زنجان
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در بازه زمانی روزهای 15 و 16 خرداد، متأسفانه 10 نفر بر اثر سوانح رانندگی در جادهها و محورهای مواصلاتی این استان جان خود را از دست دادند که این آمار بسیار نگران کننده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدحسن خلجی افزود: فروردین ماه سال جاری 22 جانباخته ناشی از تصادفات جادهای در استان زنجان ثبت شد. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد 16 نفر بود. اردیبهشت سال جاری نیز 24 نفر بر اثر این حوادث در زنجان جان باختند که این تعداد نیز مطابق با مدت مشابه سال گذشته بود.
وی ادامه داد: حوادث رانندگی جادهای به خصوص در بخش موتورسیکلت سواران در استان زنجان به طور نگران کنندهای افزایش یافته است. عامل دیگر تصادفات این است که جوانان و نوجوانان بدون گواهینامه رانندگی میکنند و وارد معابر و جادهها میشوند. این امر موجب شده است این گروه سنی بیشترین قربانیان تصادفات باشند.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان به وضعیت محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و اظهار داشت: وضعیت جادهها نیز در این تصادفات نقش پررنگی دارد. برای کاهش آمار کشتهشدگان حوادث رانندگی در جادهها، اصلاح فیزیکی نقاط حادثه خیز و فرهنگ سازی گسترده میان رانندگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
سرهنگ خلجی تصریح کرد: در حال حاضر 69 نقطه حادثهخیز در محورهای مواصلاتی استان زنجان شناسایی شده که این میزان هشداری جدی برای رانندگان است. محورهای شهرستانی این استان نیز اغلب غیرمجزا هستند و هر لحظه امکان وقوع حادثه جدی و خطرناک به دلیل انحراف به چپ و یا سبقت غیرمجاز وجود دارد.
وی به موقعیت جغرافیایی محورهای مواصلاتی استان زنجان و وضعیت ترافیکی آنها اشاره کرده و بیان داشت: ویژگیهای جغرافیایی و ترافیکی محورهای مواصلاتی این استان احتمال تصادفات را افزایش داده است. در این جادهها کوچکترین حرکت غیرمجاز یا غفلت، منجر به برخورد با وسیله نقلیه مقابل یا محافظ جاده خواهد شد.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان بر ضرورت رعایت تمامی نکات ایمنی رانندگی تأکید داشته و اضافه کرد: لازمه ایمنی در محورهای مواصلاتی و رانندگی بدون سانحه، رعایت قوانین و مقررات است. در این راستا برقراری تعادل میان 3 ضلع یک مثلث شامل جاده، راننده و خودرو در کاهش سوانح رانندگی ضروری است.